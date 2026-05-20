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Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el miércoles 20 de mayo

Sociedad

El Servicio Meteorológico Nacional prevé otra jornada gélida, con buenas condiciones del clima y mucho frío en el AMBA.

Cómo sigue el clima en el AMBA.

Cómo sigue el clima en el AMBA.

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se mantiene en plena ola de frío polar, en una semana que sigue con buenas condiciones del clima y sin lluvias a la vista, de acuerdo con el pronósico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De esta manera, la semana en la Ciudad y el conurbano continúa este miércoles con buenas condiciones y todavía clima gélido. Según el organismo nacional, se espera neblina en la madrugada, cielo parcialmente nublado en la mañana y mayormente nublado para el resto; con temperaturas de entre 5 grados de mínima y 15 de máxima.

Clima: el pronóstico del tiempo extendido en el AMBA

Del mismo modo, el jueves se anticipa con cielo parcialmente nublado en la mañana y mayormente nublado para el resto de la jornada; y temperaturas todavía bajas, de entre 4 y 13 grados.

Y el cierre de la semana no sería la excepción, ya que el viernes se presentaría con cielo parcialmente nublado desde la madrugada y hasta la noche; junto a una mínima bajísima de 3 grados y una máxima que treparía hasta los 13.

El SMN no prevé precipitaciones para el fin de semana largo, que arrancaría el sábado con cielo algo nublado en la madrugada y mañana y parcialmente nublado en la tarde y noche; con 6 grados de mínima y 15 de máxima.

Del mismo modo, el domingo se anticipa con todavía cielo parcialmente nublado en las primeras horas, cambiando a mayormente nublado desde la tarde. El termómetro se presenta con marcas de entre 7 y 17 grados.

Para el lunes feriado por el Día de la Revolución de Mayo, el SMN espera cielo parcialmente nublado con un leve repunte térmico, con marcas térmicas de entre 10 y 19 grados.

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