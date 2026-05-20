Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el miércoles 20 de mayo

Del mismo modo, el domingo se anticipa con todavía cielo parcialmente nublado en las primeras horas, cambiando a mayormente nublado desde la tarde. El termómetro se presenta con marcas de entre 7 y 17 grados.

Para el lunes feriado por el Día de la Revolución de Mayo, el SMN espera cielo parcialmente nublado con un leve repunte térmico, con marcas térmicas de entre 10 y 19 grados.