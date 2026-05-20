Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el miércoles 20 de mayo
El Servicio Meteorológico Nacional prevé otra jornada gélida, con buenas condiciones del clima y mucho frío en el AMBA.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se mantiene en plena ola de frío polar, en una semana que sigue con buenas condiciones del clima y sin lluvias a la vista, de acuerdo con el pronósico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, la semana en la Ciudad y el conurbano continúa este miércoles con buenas condiciones y todavía clima gélido. Según el organismo nacional, se espera neblina en la madrugada, cielo parcialmente nublado en la mañana y mayormente nublado para el resto; con temperaturas de entre 5 grados de mínima y 15 de máxima.
Clima: el pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
Del mismo modo, el jueves se anticipa con cielo parcialmente nublado en la mañana y mayormente nublado para el resto de la jornada; y temperaturas todavía bajas, de entre 4 y 13 grados.
Y el cierre de la semana no sería la excepción, ya que el viernes se presentaría con cielo parcialmente nublado desde la madrugada y hasta la noche; junto a una mínima bajísima de 3 grados y una máxima que treparía hasta los 13.
El SMN no prevé precipitaciones para el fin de semana largo, que arrancaría el sábado con cielo algo nublado en la madrugada y mañana y parcialmente nublado en la tarde y noche; con 6 grados de mínima y 15 de máxima.
Del mismo modo, el domingo se anticipa con todavía cielo parcialmente nublado en las primeras horas, cambiando a mayormente nublado desde la tarde. El termómetro se presenta con marcas de entre 7 y 17 grados.
Para el lunes feriado por el Día de la Revolución de Mayo, el SMN espera cielo parcialmente nublado con un leve repunte térmico, con marcas térmicas de entre 10 y 19 grados.
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