Económicas de la UBA lanza tres diplomaturas para periodistas

En ese sentido, la comprensión y difusión de datos financieros requieren periodistas capaces de interpretar y comunicar la información de manera clara y veraz, en un marco caracterizado por la irrupción de tecnologías como blockchain, criptoactivos, pagos digitales y banca virtual, que revolucionaron el sector financiero.

Esta diplomatura enfatiza la ética periodística, el conocimiento del marco regulatorio y las mejores prácticas para asegurar la responsabilidad en la cobertura mediática.

Periodismo Económico: Interpretación y Análisis de Políticas Públicas

En un contexto donde las políticas fiscales, sectoriales y de desarrollo afectan directamente a ciudadanos, empresas y gobiernos, es fundamental contar con periodistas y profesionales capaces de interpretar la información económica de manera rigurosa y comprensible.

Además, la proliferación de datos y la digitalización han hecho que el análisis económico sea cada vez más complejo. Esta diplomatura apunta a completar la formación específica en políticas públicas dentro del periodismo.

El periodismo agropecuario desempeña un papel esencial en la difusión de información sobre uno de los sectores productivos más relevantes de Argentina: el agro. No solo es un pilar de la economía nacional, sino que también influye en la política, el desarrollo social y la gestión ambiental. En esta diplomatura, se brindarán los elementos que permitirá comunicar con precisión, profundidad y ética.