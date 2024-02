Cortes de luz: casi 30 mil usuarios de Edesur siguen sin servicio en CABA

"Muchos ya se fueron a la casa de familiares y amigos porque así no se puede estar. Y dicen que es para rato, no sé cuánto será. A mí me llegaron a decir 15 días", aseguró un vecino en diálogo con C5N.

Embed - INCENDIO en una SUBESTACIÓN ELÉCTRICA: TODAVÍA hay más de 27 MIL USUARIOS SIN LUZ

Otra vecina de la zona contó que su edificio estuvo sin luz "desde las 15" del sábado hasta la madrugada del domingo y agregó: "Era una catástrofe, un calor que no se podía estar ni dormir. Y ahora estamos sin agua".

Embed

Cómo se incendió la subestación de Edesur en Caballito

El incendio comenzó a las 14:50 del sábado en la subestación ubicada en la avenida José María Moreno, entre Alberdi y Formosa. Por este motivo, debieron evacuar a los vecinos de los edificios linderos y la cantidad de usuarios afectados por el corte de energía llegó a 70.000.A esta situación se le sumó que el fuego produjo cortes de agua porque afectó a la planta elevadora de AySA, ubicada a pocas cuadras.

En este contexto, Edesur emitió un comunicado dónde explicaba: "Los bomberos están trabajando en el incendio que se produjo en nuestra Subestación de Caballito. Una vez controlada la situación, vamos a poder evaluar los daños. Si necesitas comunicarte con nosotros, te recordamos nuestras vías de contacto: Whatsapp: 1161876995 Mensaje privado de Facebook Emergencias: 0800-333-3787".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/OficialEdesur/status/1756386003323847007&partner=&hide_thread=false Si necesitas comunicarte con nosotros, te recordamos nuestras vías de contacto:



Whatsapp: 1161876995

Mensaje privado de Facebook

Emergencias: 0800-333-3787 — Edesur Argentina (@OficialEdesur) February 10, 2024