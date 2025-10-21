Eduardo Vázquez, condenado por el femicidio de Wanda Taddei, podría tener salidas transitorias

wanda taddei casamiento.jpg Eduardo Vázquez fue condenado por el femicidio de Wanda Taddei

Al año siguiente ese atenuante fue eliminado por la Cámara de Casación tras la apelación de la familia de la víctima y la revisión del fallo, y se agravó la pena a prisión perpetua.

La sentencia se unificó con las penas que pesaban contra el exbaterista de Callejeros por su responsabilidad en la masacre de Cromañón y por tenencia de plantas de marihuana.

La defensa de Vázquez presentó pedidos de salidas transitorias en 2021, 2023 y 2024, pero en todas las oportunidades fueron rechazados por el juez López.

Ahora que fue aceptado su pedido corre un período de un año para que Vázquez cumpla con los requisitos estipulados en el artículo 15 de la Ley 24.660, donde consta que “el periodo de prueba consistirá en el empleo sistemático de métodos de autogobierno y comprenderá sucesivamente” de diversos puntos, entre ellos, “la posibilidad de obtener salidas transitorias del establecimiento”.

Para el ingreso al período de prueba es necesario que la propuesta de ingreso al mismo emane del resultado del periodo de observación y de la verificación de tratamiento; estar comprendido en tiempos mínimos de ejecución de la mitad de la pena, quince años para penas perpetuas; no tener una causa abierta u otra condena pendiente; y poseer conducta y concepto ejemplar.