Eduardo Vázquez, condenado por el femicidio de Wanda Taddei, podría tener salidas transitorias
El caso de 2010 alimentó el debate sobre la figura de femicidio como agravante de un crimen. El exbaterista de Callejeros cumple una pena de 18 años de prisión.
El exbaterista de Callejeros Eduardo Vázquez, que fue condenado a 18 años de prisión en 2012 por el femicidio de su esposa, Wanda Taddei, podría recibir el beneficio de las salidas transitorias del penal de Ezeiza si prospera el pedido de su defensa.
Jorge Taddei, el padre de la víctima, confirmó este martes que el juez de ejecución penal N°3, Axel López, hizo lugar al pedido de la representación de Vázquez y ahora el exbaterista de Callejeros pasaría a un período de prueba previo a que se le otorque el beneficio.
Eduardo Vázquez fue condenado en 2012 por el crimen que cometió en febrero de 2010, cuando roció con alcohol y prendió fuego a Wanda Taddei en el contexto de un ataque frente a sus dos hijos en su casa del barrio porteño de Mataderos.
La víctima agonizó durante días en el hospital Santojanni con el 50% del cuerpo quemado y falleció sin recuperar el conocimiento. Su femicidio se convirtió en un caso clave para el debate de la inclusión de la violencia de género como agravante en las causas por homicidios perpetrados por hombres contra sus parejas.
En junio de 2012, los padres de Wanda Taddei presenciaron la lectura del fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Nº20 de la Ciudad de Buenos Aires en el que se condenó a Vázquez a 18 años de prisión delito de homicidio calificado por el vínculo, atenuado por su comisión en estado de emoción violenta.
Al año siguiente ese atenuante fue eliminado por la Cámara de Casación tras la apelación de la familia de la víctima y la revisión del fallo, y se agravó la pena a prisión perpetua.
La sentencia se unificó con las penas que pesaban contra el exbaterista de Callejeros por su responsabilidad en la masacre de Cromañón y por tenencia de plantas de marihuana.
La defensa de Vázquez presentó pedidos de salidas transitorias en 2021, 2023 y 2024, pero en todas las oportunidades fueron rechazados por el juez López.
Ahora que fue aceptado su pedido corre un período de un año para que Vázquez cumpla con los requisitos estipulados en el artículo 15 de la Ley 24.660, donde consta que “el periodo de prueba consistirá en el empleo sistemático de métodos de autogobierno y comprenderá sucesivamente” de diversos puntos, entre ellos, “la posibilidad de obtener salidas transitorias del establecimiento”.
Para el ingreso al período de prueba es necesario que la propuesta de ingreso al mismo emane del resultado del periodo de observación y de la verificación de tratamiento; estar comprendido en tiempos mínimos de ejecución de la mitad de la pena, quince años para penas perpetuas; no tener una causa abierta u otra condena pendiente; y poseer conducta y concepto ejemplar.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario