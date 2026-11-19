El abogado de Aníbal Lotocki aseguró que una fiscal "citó como fuente a ChatGPT"
Claudio Lifschitz apuntó contra María Paula Castany y criticó su desempeño al calificarla como “bastante bruta”.
El abogado del cirujano Aníbal Lotocki cuestionó con crudeza a una fiscal del juicio que investiga la muerte de Cristian Zárate al asegurar que es “bastante bruta” y que “citó como fuente a ChatGPT”.
En sus declaraciones, Claudio Lifschitz apuntó contra la representante del Ministerio Público Fiscal, María Paula Castany, sobre quien cuestionó su desempeño profesional al sostener que basó algunas de sus citas en consultas al asistente de inteligencia artificial generativa desarrollado por OpenAI.
Lifschitz explicó que Castany presentó un recurso por los sobreseimientos dictados por prescripción y sostuvo que en ese documento utilizó una respuesta de la reconocida herramienta de inteligencia artificial como referencia.
“Yo jamás vi algo igual. Pocas veces vi un funcionario judicial tan poco preparado. Además, le pregunto a la médica del SAME si le habían pasado suero a Cristian Zárate cuando estaba fallecido y también le consultó qué estudios tenía”, sostuvo el abogado.
Luego, ironizó sobre el uso de inteligencia artificial en las presentaciones judiciales y comparó las referencias bibliográficas actuales con las que se utilizaban anteriormente.
“En mi época se citaba a Roxin, Zaffaroni, Sebastián Soler, Luis Jiménez De Asúa Binder. Ahora citan a ChatGPT”, expresó entre risas en diálogo con NA.
El juicio a Aníbal Lotocki
Aníbal Lotocki es juzgado por el presunto homicidio simple con dolo eventual de Cristian Zárate, un hombre de 50 años que murió el 15 de abril de 2021, después de someterse a una cirugía estética en el Centro Médico Conde (CEMECO), ubicado en el barrio porteño de Caballito.
La investigación también alcanza al cirujano plástico Daniel Enrique Zambrano García, al anestesiólogo Santiago Luis Olguín y al médico Polansky Peláez Hoyos. Los tres están señalados junto con Andrea Isabel Torelli, contadora y directora del centro médico, por la muerte de Zárate.
Además, Florencia Krzeczek está acusada de haber ocultado presuntamente el teléfono celular de Lotocki para evitar que fuera encontrado por los investigadores.
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