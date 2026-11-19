“En mi época se citaba a Roxin, Zaffaroni, Sebastián Soler, Luis Jiménez De Asúa Binder. Ahora citan a ChatGPT”, expresó entre risas en diálogo con NA.

El juicio a Aníbal Lotocki

Aníbal Lotocki es juzgado por el presunto homicidio simple con dolo eventual de Cristian Zárate, un hombre de 50 años que murió el 15 de abril de 2021, después de someterse a una cirugía estética en el Centro Médico Conde (CEMECO), ubicado en el barrio porteño de Caballito.

La investigación también alcanza al cirujano plástico Daniel Enrique Zambrano García, al anestesiólogo Santiago Luis Olguín y al médico Polansky Peláez Hoyos. Los tres están señalados junto con Andrea Isabel Torelli, contadora y directora del centro médico, por la muerte de Zárate.

Además, Florencia Krzeczek está acusada de haber ocultado presuntamente el teléfono celular de Lotocki para evitar que fuera encontrado por los investigadores.