Sandra Pettovello activó Resolución 172/2026 y hay plan Anses de $420.000 para personas sin empleo en blanco
Progresar Formación Profesional permanece abierta hasta el 27 de noviembre y cuenta con el aval del Ministerio de Capital Humano conducidoSandra Pettovello.
El Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, mantiene vigente la convocatoria de la línea Progresar Formación Profesional establecida mediante la Resolución 172/2026, un programa liquidado a través de Anses que alcanza un monto total anual de $420.000 y amplía el límite de edad hasta los 35 años para quienes no poseen un trabajo en blanco.
Cuánto se cobra y cómo se divide el pago de las becas Progresar
De acuerdo con el reglamento oficial del programa, el beneficio consiste en una asignación mensual de $35.000 que se abona a lo largo de un período máximo de 12 meses (lo que totaliza $420.000 anuales), coincidiendo con la duración del trayecto formativo elegido por el estudiante:
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Pago mensual directo (80%): el beneficiario percibe $28.000 por mes en la cuenta bancaria declarada al momento de la inscripción.
Retención acumulada (20%): el organismo previsional retiene $7.000 mensuales (hasta $84.000 en el año), suma que se libera de manera íntegra una vez que la institución educativa certifica la regularidad y finalización del curso.
Requisitos para acceder y hasta cuándo está abierta la inscripción
IMPORTANTE: Alerta de granizo, lluvias con actividad eléctrica y vientazo con ráfagas en Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires
La inscripción se realiza de manera gratuita a través de la plataforma oficial del programa (validando los datos previamente con el perfil de Mi Argentina) y permanecerá habilitada hasta el 27 de noviembre de 2026. Para acceder al beneficio, los aspirantes deben cumplir con las siguientes condiciones:
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Edad y situación laboral: tener entre 18 y 24 años cumplidos al cierre de la convocatoria. El tope se extiende hasta los 35 años para quienes no cuenten con un empleo formal registrado o estén a cargo de un hogar monoparental con hijos menores de 18 años (y sin límite de edad para grupos priorizados como personas con discapacidad, refugiados, personas trans, integrantes de pueblos originarios o afrodescendientes).
Tope de ingresos: la suma de los ingresos del postulante no debe superar los tres (3) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).
Requisitos académicos y residencia: ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con al menos dos años de residencia legal con DNI, no haber finalizado una carrera de grado, profesorado o tecnicatura, y estar inscripto en un curso de formación profesional validado por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).
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