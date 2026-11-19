Edad y situación laboral: tener entre 18 y 24 años cumplidos al cierre de la convocatoria. El tope se extiende hasta los 35 años para quienes no cuenten con un empleo formal registrado o estén a cargo de un hogar monoparental con hijos menores de 18 años (y sin límite de edad para grupos priorizados como personas con discapacidad, refugiados, personas trans, integrantes de pueblos originarios o afrodescendientes).