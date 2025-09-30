San Cristóbal: acumuladora murió hace 12 días y en su casa quedaron 25 gatos abandonados
Los felinos permanecen en la vivienda en pésimas e insalubres condiciones. Rescatistas intentan salvarlos para darlos en adopción.
Una angustiante situación padecen vecinos del barrio porteño de San Cristóbal donde, tras el fallecimiento de una mujer que era acumuladora, la vivienda quedó totalmente abandonada, llena de basura, animales muertos y al menos 25 gatos abandonados.
El fallecimiento de la mujer ocurrió hace doce días. Desde entonces, la casa ubicada en la calle Rincón 1228 se encuentra completamente descuidada y con la presencia de las mascotas abandonadas que merodean entre montículos de desechos, objetos indescriptibles, moscas y suciedad.
“Hace diez años que era acumuladora, pero el problema se agudizó hace cinco. Hay basura hasta la altura de la rodilla y animales muertos adentro. Una rescatista ingresó, pero tuvo que salir porque se descompuso”, contó Estela, 71 años, quien vive al lado.
El olor nauseabundo descrito por vecinos y testigos parece traspasar la pantalla. “A la noche tengo que poner toallas mojadas en las puertas para que no se filtre el amoníaco”, agregó Estela, quien se encarga de limpiar y desinfectar, al menos, la zona del patio en la propiedad horizontal.
La mujer comentó que su vecina vivía sola, no trabajaba y que su madre le mandaba dinero desde Chaco al menos tres veces por semana para subsistir.
Respecto a los animales, Estela informó: “Siempre me dijo que tenía seis gatos, yo le ayudaba con la comida. Cuando ella murió, me acerqué a alcanzarles el alimento balanceado y ahí vi que eran más de veinte”.
Florencia, otra de las vecinas, indicó que personal del área de rescate de animales del Gobierno de la Ciudad ya se acercó a la vivienda y se logró dar en adopción a tres gatos: "No sabemos bien cuántos hay. Sabemos que están porque comen. La Policía también los vio cuando vinieron a sacar el cuerpo. Nacieron hace poco, tienen menos de un año y muchos están flacos".
Estela comentó además que en 2019 se hizo una denuncia ante la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), quienes se acercaron al lugar, pero la acumuladora no los dejó ingresar.
