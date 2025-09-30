San Cristóbal: acumuladora murió hace 12 días y en su casa quedaron 25 gatos abandonados

La mujer comentó que su vecina vivía sola, no trabajaba y que su madre le mandaba dinero desde Chaco al menos tres veces por semana para subsistir.

Respecto a los animales, Estela informó: “Siempre me dijo que tenía seis gatos, yo le ayudaba con la comida. Cuando ella murió, me acerqué a alcanzarles el alimento balanceado y ahí vi que eran más de veinte”.

Florencia, otra de las vecinas, indicó que personal del área de rescate de animales del Gobierno de la Ciudad ya se acercó a la vivienda y se logró dar en adopción a tres gatos: "No sabemos bien cuántos hay. Sabemos que están porque comen. La Policía también los vio cuando vinieron a sacar el cuerpo. Nacieron hace poco, tienen menos de un año y muchos están flacos".

Estela comentó además que en 2019 se hizo una denuncia ante la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), quienes se acercaron al lugar, pero la acumuladora no los dejó ingresar.