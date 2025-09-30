Llegó al país un cuarto vuelo con argentinos deportados por Donald Trump

Otra mujer esperaba por la llegada de su sobrino deportado: “Tenía trabajo, departamento y camioneta. No pudo traer nada. Salieron con la ropa puesta en el momento que los detuvieron”, aseguró.

Los siete ciudadanos pasaron por controles de Migraciones y fueron liberados bajo custodia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Solo cuatro se reencontraron con familiares en el aeropuerto, mientras que los tres restantes fueron trasladados en un vehículo oficial sin que se diera a conocer su destino. Según trascendió, había “un caso por explotación sexual y otro por manejar en estado de ebriedad”.