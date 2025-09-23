Piden prisión perpetua para el hermano de Ayrton Costa por el femicidio de una joven de 21 años

En su defensa el hermano del futbolista aseguró que Agustina sufrió una descompensación por consumo de sustancias, y que las marcas que ella le produjo en su cuello y manos no fueron producto de un intento de rechazo de ella hacia él.

Según el abogado de Costa, Hernán Carluccio, la joven murió por una sobredosis y no por un acto de violencia de género.

Además, el abogado apuntó contra los peritos del Cuerpo Médico Forense y en especial contra el Dr. Carlos Alberto Caracciolo, que condujo el procedimiento, para que sea investigado por falso testimonio.

"La autopsia estuvo mal hecha porque no cumplió con el orden que indican los procesos para este tipo de hechos", señaló el defensor, hilando fino tras basar su pedido de absolución en el informe anatomopatológico de los pulmones de la joven, en el que según él "en nada se relaciona con una muerte específica".

Cómo fue el femicidio de Agustina Aguilar

Agustina Aguilar, de 21 años, tenía una conexión con Carlos Costa, a quien fue a visitar a la casa de su madre, en la calle Sargento Cabral al 700, en Bernal, apenas 10 días después de que el mayor de los hermanos saliera de la cárcel en libertad condicional con monitoreo electrónico.

El hombre tenía denuncias previas por violencia de género y había sido condenado por el TOC N° 5 de Quilmes a 7 años y 8 meses de prisión en una causa por siete robos.

Tal como declaró por videollamada el defensor de Boca en la primera jornada del juicio -que empezó el 8 de septiembre pasado- la descompensación de la joven se produjo en el departamento arriba de la casa de su madre durante la tarde del 7 de octubre de 2023.

Para cuando la madre de Agustina llegó a la casa de los Costa, el personal del SAME ya había confirmado la muerte de la joven, que tenía dos hijos.

Los investigadores policiales encontraron restos de alcohol y drogas en la casa de los Costa, algo que estaba prohibido para Carlos, porque estaba en libertad condicional.