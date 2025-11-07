Batalla campal en un colegio de José C. Paz: madres y alumnas, a las piñas
La pelea se originó entre dos alumnas que asisten al colegio y las madres, en lugar de intentar separarlas se pusieron a su vez a pelearse entre ellas.
Una discusión entre dos alumnas de la Escuela Secundaria Nº 14 de la localidad bonaerense de José C. Paz derivó en una violenta pelea en pleno patio escolar, en la que también participaron varias madres. Este nuevo episodio de violencia cotidiana ocurrió el jueves por la mañana en la escuela ubicada en el barrio Frino y quedó registrado en dos videos que circularon entre los vecinos y rápidamente se volvieron virales en las distintas plataformas de las redes sociales.
En las grabaciones se puede ver cómo las dos estudiantes se enfrentan a golpes mientras otros chicos intentan intervenir o por el contrario se alejan del lugar para no quedar en medio de la pelea.
En cuestión de segundos, una mujer —según testigos, la madre de una de las alumnas— empieza a forcejear con otra, lo que desata una batalla campal.
Entre los gritos, se escuchan desesperados pedidos de “pará” y “llamen a la policía”, mientras más personas se suman al tumulto. En las imágenes captadas por las cámaras de los teléfonos celulares de los testigos de la violenta gresca pueden verse empujones, golpes y corridas frente a los alumnos.
Mientras varias mujeres se tiraban del pelo entre sí y los docentes y directivos intentaban separarlas, llegaron varios efectivos de la Patrulla Urbana y el servicio de emergencias para descomprimir la violenta situación.
La ambulancia que llegó a la escuela asistió a las personas que presentaban golpes y crisis nerviosas. También confirmaron que hay menores de edad que resultaron heridas durante la gresca.
En tanto desde la dirección del establecimiento confirmaron que el incidente se originó debido a una disputa previa entre dos alumnas, una de ellas del turno mañana y otra de la tarde. Tras la violenta deriva de la discusión, los directivos de la escuela adelantaron que se elaborará un suciento informe para elevar a la Jefatura Distrital.
“Estamos trabajando con las familias y el equipo de orientación escolar para evitar que se repitan hechos de este tipo”, indicaron fuentes de la institución.
