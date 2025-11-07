Batalla campal en un colegio de José C. Paz: madres y alumnas, a las piñas

La ambulancia que llegó a la escuela asistió a las personas que presentaban golpes y crisis nerviosas. También confirmaron que hay menores de edad que resultaron heridas durante la gresca.

En tanto desde la dirección del establecimiento confirmaron que el incidente se originó debido a una disputa previa entre dos alumnas, una de ellas del turno mañana y otra de la tarde. Tras la violenta deriva de la discusión, los directivos de la escuela adelantaron que se elaborará un suciento informe para elevar a la Jefatura Distrital.

“Estamos trabajando con las familias y el equipo de orientación escolar para evitar que se repitan hechos de este tipo”, indicaron fuentes de la institución.