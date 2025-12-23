El caso Mauro Icardi y cómo funciona el Registro Público de Alimentantes Morosos de la Ciudad
Este caso mediático vuelve a poner en agenda una cuestión poco conocida: pagar la deuda de la cuota alimentaria no implica automáticamente salir del Registro.
El futbolista Mauro Icardi sigue figurando como inscripto en el Registro Público de Alimentantes Morosos (RPAM) de la Ciudad de Buenos Aires, independientemente de que circula información de que ya pagó cuotas que debía -aunque no toda la deuda-.
Su condición como deudor alimentario moroso inscripto no se revertirá hasta que el juzgado que ordenó la inscripción notifique la baja, con la deuda paga en su totalidad.
Este caso mediático vuelve a poner en agenda una cuestión poco conocida: pagar la deuda de la cuota alimentaria no implica automáticamente salir del Registro.
Qué tiene que hacer Mauro Icardi para salir del Registro Público de Alimentantes Morosos
Para dejar de estar inscripto, el alimentante (o su abogado) debe solicitar la baja, que requiere orden judicial y el pago del costo administrativo correspondiente.
Para cancelar esa inscripción, el trámite tiene un costo actual de $251.970. Hasta tanto no se complete ese proceso, el nombre de la persona que fue inscripta permanecerá visible en el Registro, con todas las consecuencias que ello implica.
La permanencia de Icardi en el Registro se da, además, en un contexto de mayor control estatal. Desde marzo pasado, la Ciudad intensificó los operativos para detectar deudores alimentarios morosos en estadios de fútbol y recitales, una de las medidas incorporadas tras la reforma del régimen aprobada por la Legislatura porteña.
En casi 100 operativos realizados por los ministerios de Justicia y Seguridad de la Ciudad, se detectaron 75 personas inscriptas: 39 en canchas de fútbol y 34 en espectáculos culturales masivos.
El endurecimiento de los controles forma parte de una política pública más amplia que busca garantizar el derecho alimentario y desalentar el incumplimiento. En ese marco, la Ciudad de Buenos Aires ya firmó convenios con 14 provincias, con el objetivo de coordinar acciones, intercambiar información y evitar que los deudores utilicen el cambio de jurisdicción como una forma de eludir responsabilidades.
El caso de Icardi, de alto perfil mediático, vuelve a exponer una realidad que atraviesa a miles de familias. El derecho alimentario no se agota en el pago eventual de una deuda, sino en el cumplimiento efectivo y sostenido de una obligación legal.
Y en ese esquema, salir del Registro no es automático, sino más bien un paso más dentro de un sistema pensado para que el incumplimiento no quede sin consecuencias. Actualmente, más de 11 mil deudores están registrados en el RPAM.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario