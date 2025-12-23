El caso Mauro Icardi y cómo funciona el Registro Público de Alimentantes Morosos de la Ciudad

La permanencia de Icardi en el Registro se da, además, en un contexto de mayor control estatal. Desde marzo pasado, la Ciudad intensificó los operativos para detectar deudores alimentarios morosos en estadios de fútbol y recitales, una de las medidas incorporadas tras la reforma del régimen aprobada por la Legislatura porteña.

En casi 100 operativos realizados por los ministerios de Justicia y Seguridad de la Ciudad, se detectaron 75 personas inscriptas: 39 en canchas de fútbol y 34 en espectáculos culturales masivos.

El endurecimiento de los controles forma parte de una política pública más amplia que busca garantizar el derecho alimentario y desalentar el incumplimiento. En ese marco, la Ciudad de Buenos Aires ya firmó convenios con 14 provincias, con el objetivo de coordinar acciones, intercambiar información y evitar que los deudores utilicen el cambio de jurisdicción como una forma de eludir responsabilidades.

El caso de Icardi, de alto perfil mediático, vuelve a exponer una realidad que atraviesa a miles de familias. El derecho alimentario no se agota en el pago eventual de una deuda, sino en el cumplimiento efectivo y sostenido de una obligación legal.

Y en ese esquema, salir del Registro no es automático, sino más bien un paso más dentro de un sistema pensado para que el incumplimiento no quede sin consecuencias. Actualmente, más de 11 mil deudores están registrados en el RPAM.