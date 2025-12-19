Mauro Icardi solicitó que sus hijas pasen Navidad con él en Argentina

"Debe 600 mil dólares. Ahora están viendo qué es lo que va a pasar con respecto a los embargos. La orden de Wanda a sus abogados es ir por todo", apuntó en ese entonces el periodista Guido Záffora en DDM (América).

Al margen de la situación de Mauro Icardi, su abogada hizo constar además que Wanda Nara también tiene deudas pendientes, pero en el pago de cánones locativos y de multas impuestas por la Cámara de Apelaciones.

Además, Marcovecchio hizo notar que Icardi autorizó los viajes de las chicas con su madre y volvió sobre la cuestión de que ambas vivían en Estambul cuando la pareja estaba unida, y por eso deberían volver con él a Turquía.

Pero el fanático número 1 de Johnny Depp decidió ir paso por paso y primero buscará pasar las fiestas en Argentina con sus hijas.