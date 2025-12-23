La autopsia reveló estremecedores detalles del doble homicidio en San Luis

La investigación está a cargo de la fiscal Gisela Milstein, titular de la Fiscalía de Instrucción N°5, con la colaboración de la División Delitos de la Policía de San Luis. El doble homicidio generó un fuerte impacto en el barrio San José, donde Vanesa y Tatiana eran muy conocidas y apreciadas por sus vecinos. Según los testimonios, ambas fueron vistas por última vez el miércoles previo al hallazgo.

El alerta fue dado por una vecina que, al notar la ausencia prolongada de madre e hija, decidió avisar a las autoridades. Al ingresar a la vivienda, los efectivos encontraron los cuerpos con múltiples heridas de arma blanca. Por el estado en que se hallaban, los investigadores estiman que el crimen ocurrió el jueves.

publicación hija y hermana de las victimas san luis

Doble homicidio en San Luis: el pedido de justicia de la familia de las víctimas

El pedido de justicia se multiplicó en las últimas horas. Sol Zanni, hija mayor de Vanesa, expresó su dolor a través de las redes sociales y reclamó respeto por el sufrimiento de la familia: "Es aberrante. Solo pedíamos respeto por nuestro dolor", escribió, y exigió que los responsables "paguen como corresponde".

En otra publicación, pidió que el caso no quede impune: "Que no sea un caso más de homicidio o femicidio. Que se haga justicia". Acompañó el mensaje con imágenes junto a su madre y su hermana y concluyó: "No tengo palabras".