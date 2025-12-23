La autopsia reveló estremecedores detalles del doble homicidio en San Luis
El informe forense confirmó la extrema violencia del ataque ocurrido en una vivienda de Villa Mercedes. Hay una pareja detenida y crece el pedido de justicia de familiares y vecinos.
La ciudad de Villa Mercedes, en la provincia de San Luis, permanece conmocionada tras el brutal asesinato de Vanesa Zanni, de 45 años, y de su hija Tatiana, de 13. Los primeros resultados de la autopsia revelaron que ambas víctimas fueron atacadas con decenas de puñaladas.
De acuerdo con el informe preliminar forense, a pesar del avanzado estado de descomposición de los cuerpos, los peritos lograron establecer que la mujer recibió 70 puñaladas, mientras que la adolescente fue atacada en 66 oportunidades. En ambos casos, la causa de muerte fue un shock hipovolémico provocado por una pérdida masiva de sangre y no pudieron determinar cuántas de las heridas fueron letales por la violencia del ataque.
La extrema violencia del ataque llevó a los investigadores a considerar que el doble homicidio habría sido cometido por más de una persona. En ese marco, una joven pareja fue detenida en las últimas horas: Axel Emiliano Crisito, de 25 años, y Dayana Macarena Peralta, de 2, que residía hacía un tiempo en la casa de las víctimas. Ambos fueron localizados sobre la ruta nacional 188, entre las localidades pampeanas de Quetrequén y Maisonnave, cerca del límite con San Luis.
Durante la madrugada de este lunes, los dos sospechosos fueron trasladados desde La Pampa a Villa Mercedes, donde quedaron a disposición de la Justicia para prestar declaración. Según fuentes judiciales, su situación procesal es compleja.
En un primer momento, los investigadores evaluaron la posibilidad de que la joven detenida hubiera tenido una participación secundaria. Sin embargo, la magnitud del ataque y la cantidad de heridas infligidas a las víctimas reforzaron la hipótesis de una intervención activa de ambos imputados. "Por la mecánica del hecho, se presume que una de las personas habría inmovilizado a una víctima mientras la otra la atacaba", indicaron fuentes de la causa.
La investigación está a cargo de la fiscal Gisela Milstein, titular de la Fiscalía de Instrucción N°5, con la colaboración de la División Delitos de la Policía de San Luis. El doble homicidio generó un fuerte impacto en el barrio San José, donde Vanesa y Tatiana eran muy conocidas y apreciadas por sus vecinos. Según los testimonios, ambas fueron vistas por última vez el miércoles previo al hallazgo.
El alerta fue dado por una vecina que, al notar la ausencia prolongada de madre e hija, decidió avisar a las autoridades. Al ingresar a la vivienda, los efectivos encontraron los cuerpos con múltiples heridas de arma blanca. Por el estado en que se hallaban, los investigadores estiman que el crimen ocurrió el jueves.
Doble homicidio en San Luis: el pedido de justicia de la familia de las víctimas
El pedido de justicia se multiplicó en las últimas horas. Sol Zanni, hija mayor de Vanesa, expresó su dolor a través de las redes sociales y reclamó respeto por el sufrimiento de la familia: "Es aberrante. Solo pedíamos respeto por nuestro dolor", escribió, y exigió que los responsables "paguen como corresponde".
En otra publicación, pidió que el caso no quede impune: "Que no sea un caso más de homicidio o femicidio. Que se haga justicia". Acompañó el mensaje con imágenes junto a su madre y su hermana y concluyó: "No tengo palabras".
