Wanda Nara lanzó una frase filosa sobre Maxi López y recordó sus inicios con Mauro Icardi

En otro tramo del programa, López habló de Daniela Christiansson, su actual esposa, que se encuentra próxima a dar a luz. Contó que uno de sus deseos es tener un parto natural y reconoció, con humor, que la situación lo pone nervioso. “Es una decisión que tomamos entre los dos, tiene las dos opciones”, explicó, dejando ver un costado más íntimo y familiar.

La ironía volvió a aparecer cuando se mencionaron los regalos lujosos. Al ser consultado por los diamantes, Maxi admitió: “He regalado”, aunque aclaró que este año todavía no estaba definido. Wanda, sin perder la picardía, pidió uno para ella, a lo que López respondió mencionando a Martín Migueles, la actual pareja de la conductora: “¿Vos querés un diamante? Ahí vamos a tener que pedirle a Migueles”.

Entre risas, chicanas y silencios incómodos, el episodio volvió a demostrar que, aunque el tiempo haya pasado, la historia entre Wanda Nara y Maxi López sigue siendo una fuente inagotable de momentos televisivos que combinan humor, tensión y recuerdos imposibles de borrar.