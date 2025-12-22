Wanda Nara lanzó una frase filosa sobre Maxi López y recordó sus inicios con Mauro Icardi
En una noche distendida de MasterChef Celebrity, la conductora sorprendió con un comentario punzante que dejó mudo al estudio y reavivó viejas historias
El clima festivo de MasterChef Celebrity, atravesado por la temática navideña, derivó inesperadamente en uno de los momentos más comentados del programa cuando Wanda Nara recordó, con ironía y humor ácido, el comienzo de su relación con Mauro Icardi frente a Maxi López. Lo que parecía una charla distendida terminó con una frase que provocó risas, incomodidad y un silencio absoluto en el estudio.
Todo se originó a partir de un intercambio entre Wanda y Sofía Gonet, conocida como “La Reini”, quien le pidió en tono de broma que le presentara “un chongo con guita”. Lejos de esquivar el comentario, la conductora respondió involucrando a su exmarido: “Con el chongo capaz me ayuda Maxi con un amigo ‘millo’”. A partir de ahí, la conversación fue subiendo de tono y desembocó en un recuerdo directo de su pasado sentimental.
Sin rodeos, Wanda lanzó la frase que marcó el momento de la noche: “Maxi es tan generoso que hasta a mí me presentó un amigo y me casé”. El comentario hizo referencia directa a Icardi, amigo y excompañero de López, con quien ella inició un romance que terminó en matrimonio y que, hasta el día de hoy, sigue generando repercusiones mediáticas. La reacción en el estudio fue inmediata: risas nerviosas, gestos de sorpresa y un contundente “nooo” que se escuchó entre los presentes.
Ante la tensión generada, Germán Martitegui intentó bajar el tono con una súplica conciliadora: “Tengamos la Navidad en paz”. Wanda, entre risas, se excusó rápidamente: “Me la dejó servida La Reini”, mientras la cámara enfocaba la sonrisa incómoda de Maxi López, que eligió no profundizar en la chicana.
Más allá de ese cruce, el programa continuó con momentos de mayor distensión entre la expareja. Maxi recordó, por ejemplo, las extensas cartas navideñas que recibía de Wanda cuando estaban juntos. “Eran imposibles, no resistía bolsillo”, comentó entre risas, describiendo los pedidos como excesivos. La charla también giró en torno a los regalos para Valentino, Benedicto y Constantino, los hijos que tienen en común, y a las próximas fiestas.
En otro tramo del programa, López habló de Daniela Christiansson, su actual esposa, que se encuentra próxima a dar a luz. Contó que uno de sus deseos es tener un parto natural y reconoció, con humor, que la situación lo pone nervioso. “Es una decisión que tomamos entre los dos, tiene las dos opciones”, explicó, dejando ver un costado más íntimo y familiar.
La ironía volvió a aparecer cuando se mencionaron los regalos lujosos. Al ser consultado por los diamantes, Maxi admitió: “He regalado”, aunque aclaró que este año todavía no estaba definido. Wanda, sin perder la picardía, pidió uno para ella, a lo que López respondió mencionando a Martín Migueles, la actual pareja de la conductora: “¿Vos querés un diamante? Ahí vamos a tener que pedirle a Migueles”.
Entre risas, chicanas y silencios incómodos, el episodio volvió a demostrar que, aunque el tiempo haya pasado, la historia entre Wanda Nara y Maxi López sigue siendo una fuente inagotable de momentos televisivos que combinan humor, tensión y recuerdos imposibles de borrar.
