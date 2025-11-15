A qué hora se dará a conocer hoy el veredicto por el caso Cecilia Strzyzowski

La situación se produce porque los doce miembros que integran el jurado no llegaron a un acuerdo unánime sobre la culpabilidad o inocencia de los sentados en el banquillo de los acusados, entre quienes destacan Emerenciano Sena y Marcela Acuña y el hijo de ambos, César Sena.

Estaba previsto que la resolución se conociera antes de las 20 de este viernes, pero el tribunal no llegó a un veredicto y se decidió un receso hasta el sábado por la mañana para continuar con la deliberación, lo que fue autorizado por la Justicia del Chaco.

Tras más de cuatro horas de deliberación, los jurados no alcanzaron un acuerdo acuerdo unánime y de ahora en más tiene hasta once días para llegar a un veredicto, pero se estima que durante el fin de semana pueda ser logrado el consenso general.

Como se sabe, la fiscalía y las querellas pidieron que los imputados sean encontrados culpables, mientras que los abogados del clan Sena pidieron su absolución.

El abogado de Emerenciano Sena habló de “interna” en el jurado

En tanto, Ricardo Osuna, uno de los defensores de Emerenciano Sena, deslizó que los jurados "no llegaron a un acuerdo" porque, según su parecer, "hay una interna entre ellos" que impediría alcanzar la unanimidad en cuanto al veredicto.

En lo que respecta a su defendido, dijo que "no hay ninguna prueba” que ubique al referente social chaqueño en el crimen. “Acá hay más política que prueba”, afirmó sobre la causa contra su cliente, que está acusado de ser partícipe necesario del crimen de su nuera, cuyo autor material habría sido su hijo César.

Además de la familia Sena, los otros cuatro imputados son Fabiana González y su pareja José Gustavo Obregón, del círculo de confianza de los Sena, y Gustavo Melgarejo y su esposa Griselda Reinoso, encargados de cuidar el campo familiar conocido como “La Chanchería”.