El cronograma de atención odontológica y oftalmológica gratuita en CABA: lugares, fechas y horarios

Por su parte, la atención odontológica permite realizar controles, diagnóstico y derivaciones para tratamientos básicos. Esto facilita detectar problemas de salud bucal de forma temprana y acceder a soluciones sin costo.

Estos servicios son llevados adelante por el Gobierno Porteño gracias a un trabajo conjunto con la Universidad de Buenos Aires (UBA). Por esta razón sirve como un comento de la atención brindada por la Facultad de Odontología.

Otros servicios disponibles en el operativo

Además de la atención odontológica y oftalmológica, el programa ofrece múltiples servicios para los vecinos. Entre ellos se destacan la atención social, asesoramiento en trámites de AGIP, Anses, Mi BA y Tarjeta SUBE. Asimismo se gestionan subsidios de luz, agua y gas.

También se brindan servicios de Defensa al Consumidor, mediación y convivencia vecinal, inscripción y cambios de instituciones educativas y asesoramiento para personas con discapacidad.

A su vez, se realizan operativos de vacunación antigripal y contra el COVID-19, vacunación de animales, detección de zoonosis, tratamientos veterinarios y servicios del Repara Móvil.