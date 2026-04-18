El cronograma de atención odontológica y oftalmológica gratuita en CABA: lugares, fechas y horarios
La Ciudad de Buenos Aires informó el cronograma de atención odontológica y oftalmológica gratis del lunes 20 y sábado 25 de abril de 2026.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó el cronograma del programa Más Servicios en tu Barrio para la semana del 20 al 25 de abril de 2026. Durante estos días, los vecinos podrán acceder a atención odontológica y oftalmológica gratuita en distintos puntos porteños.
Los turnos deben reservarse a través de los formularios habilitados en la turnera disponible en la biografía del Instagram oficial de Más Servicios en tu Barrio.
La inscripción a los turnos para atención odontológica y oftalmológica se habilita cada sábado a las 14 horas. Debido a la alta demanda, se recomienda completar el formulario con anticipación para asegurar un lugar.
Cronograma de Más Servicios en tu Barrio de la próxima semana
- Plaza Almagro (Jerónimo Salguero y Sarmiento, Almagro):
- Lunes 20 de abril de 16 a 20 horas: Atención odontológica y oftalmológica.
- Plaza Aristóbulo del Valle (Cuenca y Marcos Sastre, Villa del Parque):
- Martes 21 de abril de 9 a 14 horas: Atención oftalmológica.
- Miércoles 22 de abril de 9 a 14 horas: Atención odontológica.
- Plaza Clemente (Dorrego y Enrique Martínez, Colegiales):
- Jueves 23 de abril de 9 a 14 horas: Atención oftalmológica.
- Plaza Mariano Moreno (Av. de Mayo y Pres. Luis Sáenz Peña, Monserrat):
- Viernes 24 de abril de 9 a 14 horas: Atención odontológica.
- Parque Las Heras (Av. Coronel Díaz y French, Palermo):
- Sábado 25 de abril de 9 a 14 horas: Atención odontológica y oftalmológica.
Atención odontológica y oftalmológica
El servicio oftalmológico contempla controles visuales completos. En caso de ser necesario, se receta el uso de lentes y se informa al paciente cuándo podrá retirarlos de forma gratuita.
Por su parte, la atención odontológica permite realizar controles, diagnóstico y derivaciones para tratamientos básicos. Esto facilita detectar problemas de salud bucal de forma temprana y acceder a soluciones sin costo.
Estos servicios son llevados adelante por el Gobierno Porteño gracias a un trabajo conjunto con la Universidad de Buenos Aires (UBA). Por esta razón sirve como un comento de la atención brindada por la Facultad de Odontología.
Otros servicios disponibles en el operativo
Además de la atención odontológica y oftalmológica, el programa ofrece múltiples servicios para los vecinos. Entre ellos se destacan la atención social, asesoramiento en trámites de AGIP, Anses, Mi BA y Tarjeta SUBE. Asimismo se gestionan subsidios de luz, agua y gas.
También se brindan servicios de Defensa al Consumidor, mediación y convivencia vecinal, inscripción y cambios de instituciones educativas y asesoramiento para personas con discapacidad.
A su vez, se realizan operativos de vacunación antigripal y contra el COVID-19, vacunación de animales, detección de zoonosis, tratamientos veterinarios y servicios del Repara Móvil.
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