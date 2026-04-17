Sigue sumando millas: Javier Milei parte este sábado rumbo a Israel

La jornada del lunes 20 arrancará para el mandatario argentino a las 10.30, cuando se le otorgará el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Bar Ilán, al segunda en importancia del país, donde pronunciará un discurso de agradecimiento.

Tras reunirse a las 15.30 con su par local Isaac Herzog, Milei realizará una visita la Yeshiva de Hebrón, donde será condecorado por la Academia de Estudios Talmúdicos y pronunciará otro discurso en el que renovará su respaldo a lo que él llama “la causa justa” de los israelíes.

Para el martes siguiente, tiene previsto reunirse con rabinos y realizar una visita al San Sepulcro. Por la noche participará en la ceremonia oficial por el Día de la Independencia de Israel y, si le queda tiempo, volverá a visitar el Muro de los Lamentos antes de emprender el regreso a la Argentina, con arribo a Buenos Aires previsto para las 10 de la mañana del miércoles 22 de abril.