Sigue sumando millas: Javier Milei parte este sábado rumbo a Israel
Durante cuatro días, el Presidente permanecerá en territorio israelí para participar de las celebraciones por el Día de la independencia de ese país.
Este sábado, Javier Milei emprenderá un nuevo viaje al exterior para seguir sumando millas a las miles que lleva acumuladas desde que comenzó su mandato. En esta ocasión, volverá a Israel, invitado por su gobierno para participar de las celebraciones por el Día de la Independencia de ese país en conflicto bélico.
Según la agenda suministrada por Casa Rosada, el Presidente iniciará el vuelo en el ARG01 hacia Medio Oriente a las 11 de la mañana, con una comitiva integrada por la infaltable secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el polémico ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el canciller Pablo Quirno.
Para las 9.30 del domingo (hora local de Israel) está previsto el arribo del avión presidencial al Aeropuerto Internacional Ben Gurión, situado pocos kilómetros de Tel Aviv, donde será recibido por autoridades locales, y una hora más tarde volverá a visitar un lugar que tanto supo conmoverlo: el Muro de los Lamentos de Jerusalén.
A las 16.15, el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, se reunirá con su par israelí, Gideon Sa'ar, mientras que poco después Milei hará lo propio con su amigo y primer ministro Benjamin Netanyahu.
El mismo domingo habrá firma de acuerdos y declaraciones conjuntas y para finalizar la jornada, aproximadamente a las 21, se llevará a cabo la pregrabación de la ceremonia del 78° Día de Independencia de Israel en Monte Herzl, con el consiguiente y tradicional encendido de antorchas.
La jornada del lunes 20 arrancará para el mandatario argentino a las 10.30, cuando se le otorgará el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Bar Ilán, al segunda en importancia del país, donde pronunciará un discurso de agradecimiento.
Tras reunirse a las 15.30 con su par local Isaac Herzog, Milei realizará una visita la Yeshiva de Hebrón, donde será condecorado por la Academia de Estudios Talmúdicos y pronunciará otro discurso en el que renovará su respaldo a lo que él llama “la causa justa” de los israelíes.
Para el martes siguiente, tiene previsto reunirse con rabinos y realizar una visita al San Sepulcro. Por la noche participará en la ceremonia oficial por el Día de la Independencia de Israel y, si le queda tiempo, volverá a visitar el Muro de los Lamentos antes de emprender el regreso a la Argentina, con arribo a Buenos Aires previsto para las 10 de la mañana del miércoles 22 de abril.
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