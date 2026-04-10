La inflación en CABA durante marzo 2026 fue del 3%: cuáles fueron los rubros que más aumentaron

El menú familiar se volvió hasta un 20% más caro durante el mes de marzo por los aumentos en los precios de la carne, según el informe Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA). La cifra varía de acuerdo al distrito, y Córdoba fue la provincia con los incrementos más significativos.

En el informe más reciente del IPCVA consta que la carne vacuna subió un 10,6% en promedio sólo en marzo, y que algunos cortes aumentaron hasta un 20% en ese período.

Algo similar ocurrió con el pollo, que subió un 10,9% en promedio.

Mientras tanto, los precios de la carne de cerdo tuvieron una variación mensual del 6,3%. Aunque no sea tan prominente como los otros dos tipos de consumo, sí vale destacar que la suba fue por encima de la última cifra oficial de inflación.

IPCVA informe marzo 2026 carne

El dato más evidente es el de la inflación interanual en los precios de la carne: para la vacuna fue del 68,6%; para el pollo, 49,1%; para el cerdo, 28,1%.

Teniendo en cuenta los precios por provincia, la media res subió un 13,3% en promedio el mes pasado para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en ese mismo período aumentó un 14,1% en Córdoba, informó el sitio Ámbito.

Rosario, en cambio, registró el menor aumento de precio de media res: un 11,6% para marzo de 2026, y un 62,9% interanual.