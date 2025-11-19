El descargo de Virginia Pérez tras no aparecer en la serie de Fernando Báez Sosa: "Me dolió que no..."

rugbiers

"Por otro lado, hay mucho enojo por cómo se contó la historia y por las cosas que decidieron omitir. Si bien yo no iba a estar en el documental, porque lo he dicho varias veces que no me interesaba, y más aún, viendo cómo contaron todo esto, existe el material de archivo y se me podía nombrar. Sí me dolió que no se me nombre, porque creo que lo que hice y toda la repercusión que tuvo tenía que estar presente, porque no fue cosa menor, no fue un detalle", agregó.

En esa dirección, insistió: "Y darles todo el mérito y toda la importancia a los policías que, si bien sí fueron los que más tiempo estuvieron haciendo RCP, no fueron los que iniciaron nada. Lo iniciamos un chico, yo, y ellos después vinieron a ayudar, y yo los estuve guiando todo el tiempo, porque la realidad es que tenía un cierto desconocimiento sobre la cuestión, y yo estuve presente en todo momento con ellos".

virginia pérez

"Simplemente la queja, que tampoco es una queja, es dolor acerca de por qué decidieron omitirme, por qué decidieron contar una parte de mi historia, por qué no contaron que en el juicio se quiso culpar a una piba de 17 años de matar a alguien. Cosas que son claves en historia, y un documental tendría que estar bien contado, y que esté bien contado es contar toda la historia, no solamente la parte que le conviene a determinadas personas", protestó.

Luego, se quejó de la actitud de los jóvenes que se encuentran detenidos en el penal de Melchor Romero: "Nadie puede creer con qué cara salen maquillados, guionados, a hablar sin pedir perdón, sin mostrarse arrepentidos, y simplemente hablando desde el ego de estoy encerrado, incluso, bueno, ya sabemos quién, dando lástima y comparando la muerte de un hijo con tener a un hermano preso, cínico, la verdad, cínico", manifestó en torno a Emilia Pertossi.

Finalmente, expresó: "Recordemos a Fernando, por cómo lo muestran a él, por lo que cuentan de él, y quedémonos solo con eso del documental, que yo creo que en realidad es lo único y lo más importante de todo. Recordarlo a él. Nada más. Gracias".