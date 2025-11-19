El desesperado pedido de un papá de 9 de Julio: "Que mi hija no sea un Lucio más"

image

El reclamo del padre va más allá del repudio social: exige una respuesta institucional clara. “Si la declaran inimputable por enfermedad mental, que quede internada en un psiquiátrico lejos de 9 de Julio”, afirmó, agregando que si se la considera recuperada, entonces debe afrontar un juicio por intento de homicidio agravado. Además, planteó el temor que lo acompaña desde el ataque y su necesidad de garantizar la seguridad de su hija: “No la quiero cerca de mi hija… mi hija conmigo y ella fuera de 9 de Julio”.

Diez cerró sus publicaciones con un mensaje directo hacia sus vecinos, apelando al apoyo comunitario en un momento crítico: “Ojalá la gente de 9 de Julio me dé ayuda. No esperemos que pase otro caso como el de Lucio… Ayúdenme, gente linda de 9 de Julio. El que me conoce sabe lo que soy”.