El desesperado pedido de un papá de 9 de Julio: "Que mi hija no sea un Lucio más"
El padre de la niña impulsó una movilización masiva tras la liberación de la madre, declarada inimputable. El hombre reclama la tenencia hace cinco años
La conmoción que atraviesa la localidad bonaerense de 9 de Julio tomó una nueva dimensión luego de que Agustín Diez, padre de una nena de seis años, decidiera convocar a una marcha pública para exigir que la Justicia actúe con firmeza tras el intento de homicidio que sufrió su hija a manos de su propia madre.
El episodio ocurrió el 23 de septiembre, cuando la mujer intentó degollar a la menor, quien logró sobrevivir pero quedó con una herida profunda en el cuello. A pesar de la gravedad del hecho, la acusada fue declarada inimputable y quedó en libertad, lo que generó un profundo malestar en el entorno familiar. Diez, desesperado ante la situación, lanzó un pedido urgente a la comunidad.
Él mismo lo expresó en sus redes sociales: “Que mi hija no sea un Lucio más, que la sociedad me apoye”. Para el padre, el caso tiene similitudes con el de Lucio Dupuy, no solo por la violencia sufrida, sino también por los mecanismos institucionales que -según denuncia- fallaron en proteger a la víctima a tiempo. En su publicación, adelantó los motivos de la marcha y pidió presencia y acompañamiento: “Hoy la marcha es a las 20 horas. Pido que me acompañen en Mitre y Libertad. Desde ya muchas gracias. Que esto no vuelva a suceder nunca más”.
Lo que encendió aún más el conflicto fue el descargo público de la madre, quien intentó justificar su accionar con un mensaje que el propio Diez compartió para contradecir: “Lamento mucho la desinformación que hay y las falsas noticias... Yo amo a mi hija y jamás le haría daño”, escribió ella. El padre fue tajante: “Mentira. Acá está la prueba. Hay pruebas de lo que le hiciste a mi hija... cuando fueron la nena estaba sola en la pieza desangrándose y tú respuesta fue que estabas esperando que se desangre para matarte vos, cínica”.
Diez también volvió a apuntar contra la Justicia y los organismos locales. En sus palabras, siente que nunca fueron escuchadas sus advertencias previas: “Nadie me escuchó las veces que fui a denunciar. Viví bajo amenazas tuyas seis años, pero por ser hombre nadie me escuchó”. En otra publicación, compartió la impactante foto del día del ataque y escribió: “Así encontraron a mi hija el 23 de septiembre… esta es la manera de pedir ayuda para que esta persona pague una condena”.
El reclamo del padre va más allá del repudio social: exige una respuesta institucional clara. “Si la declaran inimputable por enfermedad mental, que quede internada en un psiquiátrico lejos de 9 de Julio”, afirmó, agregando que si se la considera recuperada, entonces debe afrontar un juicio por intento de homicidio agravado. Además, planteó el temor que lo acompaña desde el ataque y su necesidad de garantizar la seguridad de su hija: “No la quiero cerca de mi hija… mi hija conmigo y ella fuera de 9 de Julio”.
Diez cerró sus publicaciones con un mensaje directo hacia sus vecinos, apelando al apoyo comunitario en un momento crítico: “Ojalá la gente de 9 de Julio me dé ayuda. No esperemos que pase otro caso como el de Lucio… Ayúdenme, gente linda de 9 de Julio. El que me conoce sabe lo que soy”.
