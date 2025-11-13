"50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa": la reacción de la testigo clave que no aparece en el documental

Virginia no se limitó a replicar el reclamo. En una declaración que fue interpretada como una crítica a la narrativa del documental, que podría haber incluido testimonios de los condenados o sus allegados, lanzó una dura indirecta y sentenció: "Algunos prefieren darle voz a asesinos y/o cómplices! Pero quienes somos nosotros para juzgar?".