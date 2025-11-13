"50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa": la reacción de la testigo clave que no aparece en el documental
Se estrenó en Netflix el documental sobre el crimen de Villa Gesell del 2020, que ya tiene su primera controversia.
Virginia Pérez Antonelli, conocida por ser la primera persona en asistir a Fernando Báez Sosa y realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en el lugar del asesinato, manifestó su descontento por no haber sido incluida en la producción de Netflix, "50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa".
Este jueves, Pérez Antonelli utilizó su cuenta de X (antes Twitter) para compartir un fuerte mensaje de un seguidor, donde se criticaba directamente a la plataforma y a los responsables del proyecto por su ausencia.
“GRAVE ERROR de @CheNetflix, Martin Rocca y Alejandra Sarmiento (director y productora) al omitir a Virginia Perez en la historia de Fernando Baez Sosa. Virginia es una heroína, con 17 años fue la primera en auxiliar a Fernando con RCP y lo acompañó hasta último segundo. Enorme”, dice el mensaje de un usuario, que fue citado por la joven.
Virginia no se limitó a replicar el reclamo. En una declaración que fue interpretada como una crítica a la narrativa del documental, que podría haber incluido testimonios de los condenados o sus allegados, lanzó una dura indirecta y sentenció: "Algunos prefieren darle voz a asesinos y/o cómplices! Pero quienes somos nosotros para juzgar?".
Las palabras de Pérez Antonelli resonaron fuertemente en redes, poniendo en relieve el rol crucial que cumplió ella, con solo 17 años, en el intento de salvar la vida de Fernando, y la decisión editorial de la producción de Netflix de centrarse en otros ángulos de la trágica historia.
Quiénes aparecen en "50 segundos: el caso de Fernando Báez Sosa"
El documental de tres episodios de Netflix, dirigido por Martín Rocca, cuenta con testimonios de:
- Padres de Fernando Báez Sosa
- Amigos que estuvieron con él en Villa Gesell
- El teniente de la ciudad costera así como oficiales ayudantes quienes declararon que "todas las noches había peleas en el lugar"
- La aparición de la entrada de Le Brique - el boliche donde sucedió el asesinato -
- Personal de seguridad de LBQ
- Los rugbiers desde la cárcel contando cómo es su vida en el Penal de Melchor Romero
- Fernando Burlando aclarando la situación judicial
- Imágenes del hecho, momentos de archivo y testimonios claves.
