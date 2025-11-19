Fuerte advertencia de la CGT por la reforma laboral que impulsa Javier Milei: "Chocará contra una pared"

Octavio Argüello Jorge Sola Cristian Jerónimo

Palazzo, uno de los legisladores convocados, se refirió al encuentro de ayer a la tarde. “En el día de hoy fuimos convocados por el Consejo Directivo de CGT los Diputados de extracción sindical para analizar estrategias y proyectos superadores de lo que debe ser una reforma laboral progresiva e inclusiva y no la quita de derechos que pretende el Presidente Milei", expresó en sus redes sociales.

Previo a la cita con los diputados del peronismo, la nueva mesa chica de la CGT, conformada por el propio Sola junto a Octavio Argüello (Camioneros) y Cristian Jerónimo (Vidrio), mantuvo un cónclave para analizar las discusiones que se llevan adelante en el marco del Consejo de Mayo.

Pese a las versiones que indican contactos informales entre las partes, hasta el momento la central obrera no recibió una invitación de parte de las autoridades del Gobierno para retomar el diálogo institucional y negociar puntos de vista.