El desesperado grito de una mujer al ser asaltada por motochorros en Mar del Plata: "¡Llevate todo!"

“¡Llevate todo, llevate todo!”, se la escucha gritar a la mujer en el video que registró toda la dramática secuencia del asalto.

Luego de sustraer el teléfono de la víctima, los delincuentes atinaron a irse. Sin embargo, dieron vuelta en “u” con la moto y procedieron a robarse el auto.

“¡Andate, andate, yo me voy, yo me voy”, empezó a gritar la mujer horrorizada al ver la actitud de los motochorros.

Acto seguido, uno de los delincuente subió al auto, lo puso en marcha y aceleró para escapar aun con la puerta abierta, mientras era seguido por su cómplice en moto.

“Fue a las 19:40 de un sábado, un desastre. Por suerte no estaban mi hijo y su amiguito ahí”, expresó el padre de uno de los nenes en diálogo con 0223.

Luego del violento episodio, personal policial intervino y dio aviso a la Unidad Funcional de Instrucción de turno, que ordenó una serie de medidas para identificar a los autores. Entre ellas se dispuso el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona para localizar tanto a los delincuentes como al auto robado.