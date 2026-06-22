El desesperado grito de una mujer al ser asaltada por motochorros en Mar del Plata: "¡Llevate todo!"
La víctima acababa de dejar a su hijo y a un amiguito frente a una casa cuando fue sorprendida. Todo quedó grabado en un video.
Una mujer fue víctima de un violento robo en la ciudad de Mar del Plata, donde fue sorprendida por dos motochorros que la amenazaron con un arma de fuego y escaparon con su auto. La brutal secuencia de inseguridad quedó registrada en un video.
El hecho ocurrió el sábado a las 19:40 en la calle Matheu al 1300 del barrio Divino Rostro. Hasta allí se había dirigido la víctima a bordo de un Volkswagen Up para trasladar a su hijo, a un amiguito y a la madre de este.
Apenas 20 segundos después de que los tres ingresaran a la vivienda, mientras la víctima permanecía dentro de su auto estacionado junto al cordón y con las balizas prendidas, dos delincuentes que circulaban en moto se detuvieron sobre el costado derecho del vehículo para encerrarla, impidiéndole cualquier tipo de huida.
De inmediato, uno de los ladrones se bajó empuñando un arma de fuego, abrió la puerta de la conductora y la obligó a bajarse.
La víctima descendió de inmediato y corrió desesperada hacia un costado para ponerse a resguardo, pero el delincuente la persiguió y, apuntándole con el arma, le exigió que le entregara el celular.
“¡Llevate todo, llevate todo!”, se la escucha gritar a la mujer en el video que registró toda la dramática secuencia del asalto.
Luego de sustraer el teléfono de la víctima, los delincuentes atinaron a irse. Sin embargo, dieron vuelta en “u” con la moto y procedieron a robarse el auto.
“¡Andate, andate, yo me voy, yo me voy”, empezó a gritar la mujer horrorizada al ver la actitud de los motochorros.
Acto seguido, uno de los delincuente subió al auto, lo puso en marcha y aceleró para escapar aun con la puerta abierta, mientras era seguido por su cómplice en moto.
“Fue a las 19:40 de un sábado, un desastre. Por suerte no estaban mi hijo y su amiguito ahí”, expresó el padre de uno de los nenes en diálogo con 0223.
Luego del violento episodio, personal policial intervino y dio aviso a la Unidad Funcional de Instrucción de turno, que ordenó una serie de medidas para identificar a los autores. Entre ellas se dispuso el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona para localizar tanto a los delincuentes como al auto robado.
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