La fiscalía rechazó levantar las restricciones que pesan sobre Facundo Moyano

Asimismo, Molina sostuvo que las manifestaciones de Arizaga fueron realizadas en un estado de comprensión y conciencia, con una actitud "colaborativa y tranquila", de acuerdo con lo consignado por los efectores de salud cuando la joven fue llevada en el Hospital Pirovano.

En ese marco, el representante legal había señalado que la modelo manifestó que no quería que se mantuvieran las medidas restrictivas impuestas a Moyano y que su intención era retomar el vínculo con él.

Molina había considerado que, si bien podía resultar prematuro disponer el archivo de las actuaciones ante la presunta inexistencia de un hecho típico, correspondía revisar las medidas cautelares que pudieran haberse dictado, pero la fiscalía resolvió mantener las restricciones mientras continúa el trámite de la causa.