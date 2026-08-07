La fiscalía rechazó levantar las restricciones que pesan sobre Facundo Moyano
Pese a la solicitud de su abogado y las declaraciones a su favor de Canela Arizaga, el exdiputado seguirá sin poder acercarse ni tener cualquier tipo de contacto con su novia.
El Ministerio Público Fiscal rechazó este viernes el pedido de la defensa de Facundo Moyano para levantar las medidas restrictivas que pesan sobre él, de manera no podrá acercarse ni tener contacto con su pareja.
Como se sabe, el exdiputado fue imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género contra Candela Arizaga, con quien le impusieron la restricción de acercamiento en un radio de 300 metros y la prohibición de cualquier tipo de contacto.
De modo que dichas medidas continúan pese a que Arizaga, en su declaración ante la Justicia, negara haber sufrido violencia por parte de Moyano, y además pidiera públicamente que se levantaran las restricciones para poder retomar el vínculo con su pareja.
En ese marco, el abogado Miguel Molina había solicitado el cese de las medidas luego de la declaración de la modelo de 23 años y sostuvo que la joven declaró en dos oportunidades durante el expediente que el trato con Moyano era "cordial y respetuoso".
La joven también afirmó que nunca había atravesado situaciones de violencia verbal o física por parte de Moyano. El letrado, por su parte, recordó que Arizaga había definido la relación como un noviazgo, algo que también fue corroborado por el hijo del líder camionero al prestar declaración ante la fiscalía.
Asimismo, Molina sostuvo que las manifestaciones de Arizaga fueron realizadas en un estado de comprensión y conciencia, con una actitud "colaborativa y tranquila", de acuerdo con lo consignado por los efectores de salud cuando la joven fue llevada en el Hospital Pirovano.
En ese marco, el representante legal había señalado que la modelo manifestó que no quería que se mantuvieran las medidas restrictivas impuestas a Moyano y que su intención era retomar el vínculo con él.
Molina había considerado que, si bien podía resultar prematuro disponer el archivo de las actuaciones ante la presunta inexistencia de un hecho típico, correspondía revisar las medidas cautelares que pudieran haberse dictado, pero la fiscalía resolvió mantener las restricciones mientras continúa el trámite de la causa.
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