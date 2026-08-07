El tren de carga que pasará debajo de la tribuna de Boca chocó contra un colectivo y pudo ser una tragedia

Tres pasajeros fueron trasladados al Hospital Argerich .

. Otras tres víctimas ingresaron al Hospital Rivadavia.

El chofer del transporte público fue llevado al Hospital Ramos Mejía.

Según el relato de los vecinos de la zona, este tipo de accidentes no son una novedad debido a la peligrosidad de los cruces sin la protección adecuada. Diego, un residente que vive justo frente al lugar del hecho, explicó que la máquina "lo agarró justo en la parte de atrás", y reconoció que se evitó una verdadera catástrofe porque no impactó en el medio del transporte.