El tren de carga que pasará debajo de la tribuna de Boca chocó contra un colectivo y pudo ser una tragedia
Un tren de cargas embistió a un colectivo de la línea 33 en el barrio de La Boca. Siete pasajeros resultaron heridos y los vecinos exigen barreras.
Un violento accidente protagonizado por un tren de carga ocurrió este viernes por la noche al chocar contra un colectivo repleto de pasajeros en la intersección de Olavarría y Juan de Dios, en el barrio de La Boca. Afortunadamente, no hubo víctimas fatales, pero siete personas debieron ser hospitalizadas con politraumatismos.
Los detalles del choque del colectivo y el reclamo vecinal
El impacto se produjo a muy pocas cuadras de La Bombonera, cuando la formación ferroviaria golpeó de lleno la parte trasera de la unidad de la línea 33 que ya se encontraba cruzando las vías. La fuerza de la colisión fue tal que logró arrancar la chapa del vehículo y esparcir vidrios sobre la vereda.
Tras el siniestro, personal de los Bomberos de la Ciudad se hizo presente para inmovilizar y asistir a los damnificados, quienes lograron descender por sus propios medios[cite: 1]. Las personas heridas fueron derivadas a distintos centros de salud porteños para su correspondiente atención médica:
- Tres pasajeros fueron trasladados al Hospital Argerich.
- Otras tres víctimas ingresaron al Hospital Rivadavia.
- El chofer del transporte público fue llevado al Hospital Ramos Mejía.
Según el relato de los vecinos de la zona, este tipo de accidentes no son una novedad debido a la peligrosidad de los cruces sin la protección adecuada. Diego, un residente que vive justo frente al lugar del hecho, explicó que la máquina "lo agarró justo en la parte de atrás", y reconoció que se evitó una verdadera catástrofe porque no impactó en el medio del transporte.
Los habitantes del barrio reclaman fervientemente por la ausencia de barreras o guardabarreras en la calle Garibaldi, y denuncian además el mal estado general en el que se encuentran las vías que atraviesan dicho sector urbano.
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