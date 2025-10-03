El documento clave y obligatorio para aprobar la VTV que pocos recuerdan.

Exenciones y obligaciones para la VTV

La Verificación Técnica Vehicular es obligatoria para vehículos particulares con más de tres años de antigüedad o 60 mil kilómetros recorridos; y para motocicletas, será de un año. Si tienen menos antigüedad o kilómetros, están exceptuados de hacerlo.

Ahora bien, existen grupos que deben pasar el trámite, aunque el organismo los eximirá del pago: