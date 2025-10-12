Rusherking sorprendió con un nuevo proyecto fuera de la música: en qué rubro incursionará

"No tiene nada que ver con la música, aunque la música es mi primer amor y siempre voy a hacer música. Me voy a abrir un restaurante de pastas", aseguró el músico, destacando su deseo de explorar nuevas pasiones sin abandonar su camino artístico.

Además, contó el origen de la idea que lo inspiró: "Fui a Nueva York hace poco y conocí un restaurante de pastas, una franquicia, que me llamó mucho la atención porque el chef cocina una horma de queso gigante en la ventana", explicó.

Finalmente, mientras mostraba parte del espacio a la reconocida cocinera, expresó su entusiasmo por el resultado: "Me vuelvo loco con la comida, entonces dije 'lo quiero traer a Argentina'. Quiero que conozcas el local. ¿Viste cómo quedó? Es tremendo, estoy enamorado", comentó emocionado.

Aunque la fecha de inauguración aún no fue confirmada, el proyecto de Rusherking ya genera gran expectativa entre sus fanáticos, que ahora podrán conocer otra de sus grandes pasiones: la gastronomía, a la que él atribuye por ser del signo Tauro.