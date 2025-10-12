Rusherking sorprendió con un nuevo proyecto fuera de la música: en qué rubro incursionará
El artista publicó un video en sus redes donde contó que próximamente inaugurará un restaurante en Palermo. Enterate todos los detalles.
Rusherking sorprendió a sus seguidores al revelar una faceta completamente distinta a la que lo llevó a la fama. En paralelo a su carrera musical, el cantante se prepara para -además de formar parte del mundo del espectáculo- introducirse ahora en el mundo gastronómico con la apertura de su propio restaurante de pastas en el barrio porteño de Palermo, un proyecto que viene gestando desde hace tiempo y que lo tiene muy entusiasmado.
Meses atrás, a través de su canal de difusión en Instagram, Rusherking adelantó: "Estoy por abrir un restaurante en Palermo. Me encanta la comida, así que va a estar buenísimo", confirmando que su interés por la cocina va más allá de una simple afición.
En esa misma línea, el artista agregó: "Venimos ya hace un año trabajando para poder abrirlo, ahora estamos en la etapa de obra en el local", dejando en claro que el proyecto lleva una preparación minuciosa.
En esta oportunidad, compartió un video promocional junto a Maru Botana donde brindó más detalles de su nuevo desafío empresarial. Allí reveló que el local llevará el nombre Pastasole y será una franquicia internacional que desembarcará en la Argentina.
"No tiene nada que ver con la música, aunque la música es mi primer amor y siempre voy a hacer música. Me voy a abrir un restaurante de pastas", aseguró el músico, destacando su deseo de explorar nuevas pasiones sin abandonar su camino artístico.
Además, contó el origen de la idea que lo inspiró: "Fui a Nueva York hace poco y conocí un restaurante de pastas, una franquicia, que me llamó mucho la atención porque el chef cocina una horma de queso gigante en la ventana", explicó.
Finalmente, mientras mostraba parte del espacio a la reconocida cocinera, expresó su entusiasmo por el resultado: "Me vuelvo loco con la comida, entonces dije 'lo quiero traer a Argentina'. Quiero que conozcas el local. ¿Viste cómo quedó? Es tremendo, estoy enamorado", comentó emocionado.
Aunque la fecha de inauguración aún no fue confirmada, el proyecto de Rusherking ya genera gran expectativa entre sus fanáticos, que ahora podrán conocer otra de sus grandes pasiones: la gastronomía, a la que él atribuye por ser del signo Tauro.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario