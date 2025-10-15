Otro incidente durante un experimento en un colegio: ahora, en un establecimiento de Palermo

"El acontecimiento se dio durante la feria de ciencias de la escuela. Una madre también resulto lesionada con quemaduras en las manos, siendo atendida por SAME en el lugar", informaron desde la Policía de la Ciudad que participó del operativo.

Por su parte, María Laura Cornejo, médica y madre de una alumna del colegio de Palermo, contó que "la explosión se produjo alrededor de las 10 en una feria que se está desarrollando de ciencias. Allí, se hizo el experimento del volcán que terminó explotando. Ahí estaban los chicos del aula de mi hija y había algunos de otros años. Uno de los chicos de cuarto año resultó bastante herido. Eso impresionó a todos. Quedaron muy shockeados".

"Estamos tratando de calmar a los chicos. La verdad es que están muy angustiados. Son tres divisiones, muchos alumnos que quedaron muy conmocionados", aseguró la mujer en diálogo con TN y detalló que el colegio les avisó de la situación a través de una aplicación que usan para emitir comunicados internos.

"Es increíble, pero es la misma historia de lo ocurrido la semana pasada en Pergamino. El tema del volcán y una mala instrumentación. La verdad que no sabíamos qué clase de experimentos se iba a presentar. Pero es increíble porque tenemos un antecedente muy cercano", cuestionó la mujer y agregó: "Ese experimento se podría haber evitado".

Explosión en Pergamino de un volcán durante una feria de ciencias dejó 17 heridos

Una explosión en una escuela de Pergamino, provincia de Buenos Aires, dejó un saldo de 17 heridos. Fue luego de que se encendiera un volcán artificial armado para una feria de ciencias de los estudiantes.

Sucedió en el Instituto Comercial Rancagua, en Pergamino. El hecho, que dejó a esta ciudad del interior bonaerense en estado de alarma, ocurrió en la noche del jueves. La mayoría de afectados son menores de edad.

La víctima más comprometida es una estudiante de 10 años, que debió ser trasladada de urgencia al hospital Garrahan y corre el riesgo de perder uno de sus ojos. Además, cuenta con un traumatismo facial y quemaduras varias.