La decisión que tomó la Justicia con el agresor antisemita que atacó a una influencer en Palermo
La Justicia ordenó medidas cautelares para proteger a la influencer, su bebé y su familia tras un violento episodio en Palermo.
El caso de antisemitismo que conmocionó a Palermo tuvo este jueves un avance judicial significativo: Carlos Andrés Corera, vecino de la influencer y empresaria Michelle Iman Schmukler, fue notificado de la causa en su contra por tentativa de homicidio y se le impuso una restricción perimetral. La medida, dictada en el marco de la investigación a cargo del fiscal Carlos Stornelli, prohíbe al acusado acercarse a la víctima, su hijo y demás familiares, con el objetivo de garantizar su protección y seguridad inmediata.
Personal de la Gendarmería Nacional Argentina acudió al domicilio de Corera para notificar formalmente la orden judicial. Tras la diligencia, los agentes se comunicaron con la madre del imputado, quien confirmó que su hijo permanecía en su casa en el barrio de Caballito. La intervención policial se realizó en un marco de colaboración con la Fiscalía y bajo protocolos de seguridad, asegurando que la medida se cumpliera de manera efectiva.
El hecho ocurrió el fin de semana y se difundió públicamente gracias a un video que Michelle compartió en sus redes sociales, donde narró el ataque que sufrió mientras se encontraba en el patio de su departamento junto a su esposo, Idán, y su bebé de ocho meses. Según la denunciante, Corera comenzó a insultarla repetidamente por su religión, haciendo referencias explícitas a su condición de judía y a la de su hijo.
La situación escaló cuando el agresor lanzó un fierro hacia la mujer y su hijo, hecho que afortunadamente no provocó lesiones gracias a la intervención de su esposo. La viralización del video generó un fuerte respaldo institucional.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se comunicó con la familia, coordinó acciones con la DAIA y la Policía de la Ciudad y supervisó el seguimiento de la causa. Además, la justicia entregó a Michelle un botón antipánico como medida preventiva, y se estableció una consigna policial en su domicilio para reforzar la seguridad de la familia.
Las autoridades también informaron que se derivaron actuaciones a la oficina de Asuntos Internos para evaluar la actuación policial inicial y deslindar responsabilidades. Michelle agradeció públicamente la rápida intervención de las autoridades y resaltó la importancia de estas medidas para proteger su integridad y la de su hijo, destacando que la acción de la justicia llegó tras la exposición pública y la presión social generada por el caso
