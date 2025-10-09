La decisión que tomó la Justicia con el agresor antisemita que atacó a una influencer en Palermo

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se comunicó con la familia, coordinó acciones con la DAIA y la Policía de la Ciudad y supervisó el seguimiento de la causa. Además, la justicia entregó a Michelle un botón antipánico como medida preventiva, y se estableció una consigna policial en su domicilio para reforzar la seguridad de la familia.

Las autoridades también informaron que se derivaron actuaciones a la oficina de Asuntos Internos para evaluar la actuación policial inicial y deslindar responsabilidades. Michelle agradeció públicamente la rápida intervención de las autoridades y resaltó la importancia de estas medidas para proteger su integridad y la de su hijo, destacando que la acción de la justicia llegó tras la exposición pública y la presión social generada por el caso