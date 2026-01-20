El feriado que habrá antes de que termine enero y que alivia la semana de los trabajadores
Este día libre sorpresa les dará a varios trabajadores la oportunidad de disfrutar de un descanso extra y reorganizar sus planes sin apuro.
Con los feriados y el próximo fin de semana largo, quienes no se toman vacaciones en enero ven una oportunidad perfecta para cortar la rutina y recargar energías.En este contexto, el miércoles 21 de enero se presenta como una jornada ideal para descansar en medio de la semana, adelantar planes, hacer una escapada corta o simplemente desconectarse y aprovechar un día libre.
Los motivos del feriado del 21 de enero
Es importante destacar que el miércoles 21 de enero no figura como feriado a nivel nacional. Sin embargo, la jornada tendrá relevancia local en la provincia de Buenos Aires, ya que la localidad de Carhué, en el partido de Adolfo Alsina, celebrará un nuevo aniversario de su fundación.
Este día afectará directamente a los empleados del sector público y a quienes trabajan en el Banco Provincia. Para los trabajadores del ámbito privado, el otorgamiento del día libre dependerá de la decisión de cada empleador, por lo que no será obligatorio para todos.
Calendario de feriados 2026
Feriados inamovibles 2026
- 16 y 17 de febrero: Carnaval.
- 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
- 2 y 3 de abril: Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas y Viernes Santo.
- 1 de mayo: Día del Trabajador.
- 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.
- 9 de julio: Día de la Independencia.
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables 2026
- 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, posible traslado.
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, traslado confirmado al lunes.
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural, traslado confirmado al lunes.
- 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, traslado al viernes para generar un fin de semana largo.
