El feriado que habrá antes de que termine enero y que alivia la semana de los trabajadores

Con los feriados y el próximo fin de semana largo, quienes no se toman vacaciones en enero ven una oportunidad perfecta para cortar la rutina y recargar energías.En este contexto, el miércoles 21 de enero se presenta como una jornada ideal para descansar en medio de la semana, adelantar planes, hacer una escapada corta o simplemente desconectarse y aprovechar un día libre.