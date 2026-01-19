Fin de semana largo: comienza la cuenta regresiva para el próximo feriado nacional
Arranca la cuenta regresiva hacia un feriado clave y crecen las consultas para armar escapadas, reordenar agendas y acomodar el trabajo.
Con enero ya sin feriados en el horizonte, el calendario marca que falta exactamente un mes para el próximo descanso nacional, que además será un fin de semana largo gracias a los festejos de Carnaval. sta celebración se vive con fuerza en distintas ciudades del país, donde se organizan corsos, festivales y un amplio cronograma de actividades culturales y turísticas.
En ese marco, muchas personas aprovechan el fin de semana largo de Carnaval para planear una escapada y extender las vacaciones 2026 o cortar con la rutina.
Destinos como Gualeguaychú, Humahuaca, la Ciudad de Buenos Aires y varias localidades del sur argentino vuelven a ubicarse entre los más elegidos, combinando fiestas populares, paisajes y propuestas ideales para desconectar unos días.
Lo que falta para el próximo feriado
Dentro del calendario oficial, el próximo feriado destacado es Carnaval, una de las fechas más esperadas del verano. En 2026, los días libres caen lunes 16 y martes 17 de febrero, lo que conforma un fin de semana largo de cuatro jornadas seguidas, ideal tanto para viajar como para tomarse un respiro sin culpa. Al quedar pegados al sábado y domingo, muchos ya lo tienen agendado como una pausa clave.
Más allá del descanso, Carnaval combina tradición, movimiento turístico y un necesario corte en la rutina tras el arranque intenso del año. Destinos como Gualeguaychú, Corrientes o Tilcara suelen alcanzar altos niveles de ocupación, mientras que otros optan por un plan más tranquilo y se quedan en casa. Fiesta o descanso, cada uno lo vive a su manera, y ahí está justamente la gracia.
Calendario de feriados 2026
Feriados inamovibles 2026
- 16 y 17 de febrero: Carnaval.
- 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
- 2 y 3 de abril: Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas y Viernes Santo.
- 1 de mayo: Día del Trabajador.
- 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.
- 9 de julio: Día de la Independencia.
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables 2026
- 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, posible traslado.
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, traslado confirmado al lunes.
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural, traslado confirmado al lunes.
- 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, traslado al viernes para generar un fin de semana largo.
