Fin de semana largo: comienza la cuenta regresiva para el próximo feriado nacional

Lo que falta para el próximo feriado

Dentro del calendario oficial, el próximo feriado destacado es Carnaval, una de las fechas más esperadas del verano. En 2026, los días libres caen lunes 16 y martes 17 de febrero, lo que conforma un fin de semana largo de cuatro jornadas seguidas, ideal tanto para viajar como para tomarse un respiro sin culpa. Al quedar pegados al sábado y domingo, muchos ya lo tienen agendado como una pausa clave.