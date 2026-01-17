El feriado inesperado que alivia la semana de los trabajadores: cuándo es y a quiénes les corresponde
En plena temporada estival, entre trámites, calor y agendas desordenadas, una modificación en los feriados puede cambiar por completo la rutina diaria.
En plena cuesta de enero, los feriados y cada fin de semana largo funcionan como un salvavidas anímico, pero también existen otras pausas que pueden mejorar la agenda: los asuetos locales, descansos que no siempre figuran y no requieren pedir día en el trabajo.
Todo está en el detalle geográfico. En la Provincia de Buenos Aires hay previsto un feriado local para el martes 20 de enero de 2026, asociado a una celebración histórica de una localidad puntual. Si vivís o trabajás en esa zona, conviene estar atento porque, según la actividad, esa fecha puede transformarse en un respiro inesperado que cambia la semana.
El feriado del 20 de enero: los motivos
Cada 20 de enero se celebra el aniversario de Felipe Solá, una localidad del partido de Puán, y esa efeméride explica su incorporación al calendario como feriado local para enero de 2026. Se trata de una fecha oficial que figura dentro del listado vigente y que aplica exclusivamente en esa zona.
En la práctica, estos feriados locales suelen alterar la dinámica cotidiana: oficinas públicas, escuelas y algunos servicios pueden ajustar horarios o directamente no atender, según la normativa y la adhesión de cada organismo. Para evitar confusiones, conviene chequear si tu empleador, el municipio o el establecimiento educativo adoptan el día como no laborable y cuál es el impacto real en tu agenda.
Calendario de feriados 2026
Feriados inamovibles 2026
- 16 y 17 de febrero: Carnaval.
- 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
- 2 y 3 de abril: Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas y Viernes Santo.
- 1 de mayo: Día del Trabajador.
- 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.
- 9 de julio: Día de la Independencia.
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables 2026
- 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, posible traslado.
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, traslado confirmado al lunes.
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural, traslado confirmado al lunes.
- 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, traslado al viernes para generar un fin de semana largo.
