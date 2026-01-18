Uno a uno, todos los feriados que habrá en marzo 2026
El Gobierno ya confirmó los feriados 2026 y marzo se vuelve protagonista, con una fecha histórica fija y el primer feriado puente del año.
Los feriados de 2026 ya quedaron confirmados por el Gobierno nacional y marzo se posiciona como uno de los meses estrella, con un fin de semana largo que promete romper la agenda.La clave está en la combinación de una fecha histórica inamovible con un feriado puente, una fórmula clásica que potencia el descanso y las escapadas.
Así, marzo se mete en el podio de los períodos con mayor pausa del año, ideal para viajar, bajar un cambio o estirar el placer de no mirar el reloj.
Todos los feriados que habrá en marzo 2026
El martes 24 de marzo de 2026 será feriado nacional inamovible por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, una fecha central del calendario argentino que recuerda el inicio de la última dictadura cívico-militar de 1976 y suele tener fuerte impacto social y político.
A ese feriado se suma un feriado puente: el lunes 23 de marzo fue declarado día no laborable con fines turísticos, lo que arma uno de los Feriados y fin de semana largo más extensos del año. En total, serán cuatro días seguidos de descanso, desde el sábado 21 hasta el martes 24 de marzo de 2026.
En el plano laboral, el 24 de marzo se paga doble si se trabaja, como todo feriado nacional. En cambio, el lunes 23 queda a criterio del empleador y, en caso de trabajar, se abona como una jornada habitual. Un esquema que conviene tener claro para organizar descanso, viajes o el bolsillo.
Calendario de feriados 2026
Feriados inamovibles 2026
- 16 y 17 de febrero: Carnaval.
- 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
- 2 y 3 de abril: Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas y Viernes Santo.
- 1 de mayo: Día del Trabajador.
- 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.
- 9 de julio: Día de la Independencia.
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables 2026
- 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, posible traslado.
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, traslado confirmado al lunes.
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural, traslado confirmado al lunes.
- 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, traslado al viernes para generar un fin de semana largo.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario