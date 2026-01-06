El gesto de los ladrones con Nicolás Wiñazki ante un pedido inesperado en pleno robo
El periodista fue sorprendido por dos delincuentes en una casa en refacción en Hurlingham y logró que le devolvieran un objeto clave para su trabajo.
Nicolás Wiñazki atravesó una situación de extrema tensión este lunes por la mañana cuando fue víctima de un violento robo en el partido bonaerense de Hurlingham. El periodista se encontraba solo, esperando la llegada de unos pintores, en una vivienda que aún no está habitada y se encuentra en plena obra, cuando fue abordado de manera sorpresiva por dos delincuentes armados y encapuchados.
La escena, marcada por la intimidación y el miedo, tuvo sin embargo un desenlace inesperado que llamó la atención de los investigadores y del propio entorno del conductor. El hecho ocurrió cerca de las 7:30, cuando los asaltantes irrumpieron convencidos de que la casa estaba vacía, ya que en el frente había un cartel de “vendido” y no presentaba signos de ocupación.
Al encontrarse con Wiñazki, lo redujeron rápidamente y lo amenazaron de forma directa para que entregara dinero. “¡Dame toda la plata, tenés plata!”, fue una de las frases con las que intentaron doblegarlo, según trascendió en las primeras reconstrucciones del episodio. En ese contexto de máxima presión, se produjo una situación poco habitual en este tipo de hechos.
Mientras los ladrones revisaban el lugar y reunían distintos objetos de valor, le preguntaron a la víctima a qué se dedicaba. Fue entonces cuando Wiñazki, apelando a la conversación en medio del asalto, les explicó que era periodista y les hizo un pedido puntual que terminaría siendo clave: “Soy periodista, ¿no me dejás el celular que es mi herramienta de trabajo?”.
El ruego, realizado en un momento en el que la amenaza seguía latente, tuvo una respuesta que sorprendió incluso a quienes investigan el caso. Contra todo pronóstico, los delincuentes accedieron a ese pedido. Si bien se llevaron una suma de aproximadamente 200 dólares, cerca de 60.000 pesos, una mochila, una computadora y una consola Nintendo Switch perteneciente a uno de los hijos del periodista, decidieron devolverle el teléfono celular antes de escapar.
Ese gesto, en medio de un robo armado, se convirtió en uno de los datos más llamativos del episodio y fue destacado por el propio Wiñazki al relatar lo sucedido. A pesar de la violencia verbal y de la presencia de armas, el periodista confirmó que no fue golpeado ni sufrió agresiones físicas. Además, su vehículo quedó en el lugar, lo que refuerza la hipótesis de que se trató de un robo al voleo y no de un ataque planificado contra su persona. La vivienda, al no estar habitada ni contar con alarmas o cámaras propias, habría sido vista como un blanco fácil por los asaltantes.
La investigación quedó en manos de la comisaría 1ra. de Hurlingham y de la UFI N° 8 de Morón, a cargo del fiscal Nicolás Filippini. A partir del relevamiento de cámaras de seguridad de la zona, los investigadores lograron reconstruir parte de la huida de los delincuentes, que escaparon en un auto negro por el Acceso Oeste. También se analiza si el vehículo utilizado podría ser un Peugeot 308 que fue robado días atrás en Morón.
