El gesto de los ladrones con Nicolás Wiñazki ante un pedido inesperado en pleno robo

Ese gesto, en medio de un robo armado, se convirtió en uno de los datos más llamativos del episodio y fue destacado por el propio Wiñazki al relatar lo sucedido. A pesar de la violencia verbal y de la presencia de armas, el periodista confirmó que no fue golpeado ni sufrió agresiones físicas. Además, su vehículo quedó en el lugar, lo que refuerza la hipótesis de que se trató de un robo al voleo y no de un ataque planificado contra su persona. La vivienda, al no estar habitada ni contar con alarmas o cámaras propias, habría sido vista como un blanco fácil por los asaltantes.

La investigación quedó en manos de la comisaría 1ra. de Hurlingham y de la UFI N° 8 de Morón, a cargo del fiscal Nicolás Filippini. A partir del relevamiento de cámaras de seguridad de la zona, los investigadores lograron reconstruir parte de la huida de los delincuentes, que escaparon en un auto negro por el Acceso Oeste. También se analiza si el vehículo utilizado podría ser un Peugeot 308 que fue robado días atrás en Morón.