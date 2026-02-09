El gobierno anunció la caída de la denominada "Pyme del delito"

La presentación, que se realizó este lunes desde la Quinta de Olivos, estuvo encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; y la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, a cargo de la investigación judicial. También participaron el jefe de la Policía Federal Argentina, comisario general Alejandro Rolle, y el comandante general de la Gendarmería Nacional, Claudio Brilloni.