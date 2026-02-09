El gobierno anunció la caída de la denominada "Pyme del delito"
Luego de tres años de investigación, presentaron los resultados de un operativo contra una organización criminal que, según las autoridades, operaba con lógica empresarial y ramificaciones nacionales e internacionales.
El gobierno nacional anunció la desarticulación de una organización criminal a la que denominó la "Pyme del delito", en el marco de una investigación que se extendió durante más de tres años y que incluyó tareas de inteligencia, seguimientos financieros y operativos coordinados de las fuerzas federales.
La presentación, que se realizó este lunes desde la Quinta de Olivos, estuvo encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; y la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, a cargo de la investigación judicial. También participaron el jefe de la Policía Federal Argentina, comisario general Alejandro Rolle, y el comandante general de la Gendarmería Nacional, Claudio Brilloni.
Según explicaron, la organización desbaratada funcionaba con una estructura interna similar a la de una empresa formal, con división de roles, planificación logística y mecanismos específicos para la obtención y administración de recursos provenientes de actividades ilícitas. Además, señalaron que esta modalidad es característica del llamado "delito complejo" y justificó el tiempo prolongado de la investigación.
Durante el anuncio, la titular de Seguridad destacó el trabajo conjunto entre el Poder Ejecutivo, la Justicia federal y las fuerzas de seguridad, y sostuvo que el operativo representa "un golpe significativo contra el crimen organizado". En la misma línea, la magistrada remarcó la importancia de las pesquisas de largo plazo para lograr desarticular estructuras que no operan de manera aislada, sino de forma sistemática y organizada.
Hasta el momento, las autoridades no brindaron detalles pormenorizados sobre la cantidad de detenidos ni sobre el monto de los bienes incautados, aunque anticiparon que en los próximos días se ampliará la información vinculada al alcance económico y territorial de la organización desarticulada.
El anuncio fue presentado como uno de los operativos más relevantes contra el crimen organizado en los últimos años y forma parte de una estrategia oficial orientada a visibilizar el combate contra las redes delictivas de estructura compleja.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario