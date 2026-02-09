Rosario reacciona a la reforma laboral: se hará una masiva marcha contra el proyecto del Gobierno

Este clima de efervescencia obligó a la cúpula de la CGT a recalibrar su hoja de ruta. Tras el Consejo Directivo del pasado viernes, la central obrera confirmó que se volcará a las calles de Buenos Aires. La decisión llega luego de que fallara el intento de lobby directo con los gobernadores, con quienes buscaban negociar modificaciones o el freno total del articulado a través de los legisladores regionales.

Rosario: un mapa sindical dividido

A pesar de la magnitud de la convocatoria, la fractura en Rosario vuelve a quedar expuesta:

Frente de Sindicatos Unidos: Lidera la línea dura y apuesta a la confrontación directa contra el Gobierno Nacional.

CGT Regional Rosario: Se mantiene al margen de esta movilización, priorizando una estrategia de cautela y tiempos propios que la alejan del choque frontal.

El pulso final

Aun con estas grietas internas, los organizadores confían en que la marcha en Rosario funcionará como un termómetro de la resistencia opositora. El objetivo es claro: convertir la protesta en un mensaje contundente para el Congreso, justo antes de que se inicie el debate que definirá el nuevo paradigma de las relaciones laborales en el país.