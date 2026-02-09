Rosario reacciona a la reforma laboral: se hará una masiva marcha contra el proyecto del Gobierno
Con el respaldo de más de cien gremios a nivel nacional, el Frente de Sindicatos Unidos encabezará este martes una multitudinaria marcha.
Rosario será el epicentro de la resistencia gremial este martes: más de cien sindicatos marcharán contra la reforma laboral que el Gobierno nacional busca aprobar en la Cámara Alta.
Bajo la bandera del Frente de Sindicatos Unidos, las columnas partirán desde la Plaza 25 de Mayo hacia la Plaza San Martín en una jornada que busca nacionalizar el conflicto. Tras su paso por Córdoba la semana pasada, el sindicalismo combativo endurece su plan de lucha antes de confluir este miércoles con la CGT frente al Congreso de la Nación.
Cuándo se discute la reforma laboral en el Congreso
Este martes 10 de febrero comienza la actividad fuerte con la constitución de las comisiones necesarias en el Senado para emitir los dictámenes. Luego, el miércoles 11 el Senado de la Nación tiene programado iniciar el debate formal en el recinto a partir de las 11:00 hs.
El oficialismo busca obtener la media sanción ese mismo día o, a más tardar, el jueves 12.
El sindicalismo endurece su postura: presión total frente a la reforma laboral
La tensión social se traslada al terreno político. En Córdoba, las organizaciones gremiales no solo han disparado contra la "letra chica" del proyecto —denunciando un retroceso en derechos y mayor precariedad—, sino que han puesto la mira en los gobernadores. Los sindicatos acusan a los mandatarios provinciales de ser cómplices políticos de la iniciativa tras sus recientes acuerdos con el ministro del Interior, Diego Santilli.
Este clima de efervescencia obligó a la cúpula de la CGT a recalibrar su hoja de ruta. Tras el Consejo Directivo del pasado viernes, la central obrera confirmó que se volcará a las calles de Buenos Aires. La decisión llega luego de que fallara el intento de lobby directo con los gobernadores, con quienes buscaban negociar modificaciones o el freno total del articulado a través de los legisladores regionales.
Rosario: un mapa sindical dividido
A pesar de la magnitud de la convocatoria, la fractura en Rosario vuelve a quedar expuesta:
Frente de Sindicatos Unidos: Lidera la línea dura y apuesta a la confrontación directa contra el Gobierno Nacional.
CGT Regional Rosario: Se mantiene al margen de esta movilización, priorizando una estrategia de cautela y tiempos propios que la alejan del choque frontal.
El pulso final
Aun con estas grietas internas, los organizadores confían en que la marcha en Rosario funcionará como un termómetro de la resistencia opositora. El objetivo es claro: convertir la protesta en un mensaje contundente para el Congreso, justo antes de que se inicie el debate que definirá el nuevo paradigma de las relaciones laborales en el país.
