Atención dueños de autos: Gobierno digitaliza legajos y cambia un trámite clave para vehículos antiguos
La Dirección Nacional ordenó retirar de los registros automotores los expedientes físicos de los autos que no tuvieron movimientos en los últimos 15 años.
El Gobierno nacional avanza con la reestructuración de las transferencias y registros de autos. A través de la Disposición 58/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA) ordenó una "limpieza" de archivos físicos para profundizar la digitalización de los trámites.
La medida establece que todos los Registros Seccionales del país deberán desafectar de sus archivos los "Legajos B" —las carpetas físicas donde se guarda el historial del vehículo— correspondientes a dominios que no hayan tenido ningún movimiento en los últimos 15 años.
Qué pasa si tengo autos "parados" hace 15 años
Esta decisión apunta a optimizar el espacio y los recursos de los registros automotores, centralizando la información de los rodados con poco movimiento administrativo. Según la normativa, estos legajos serán "apartados, ordenados y embalados" en un plazo de 15 días hábiles para ser trasladados a un archivo central bajo la órbita de la Dirección Nacional.
Para el usuario, el cambio implica una digitalización forzosa del proceso. Una vez que los legajos sean retirados de la sede local, la información migrará al Sistema Único de Registración de Automotores (SURA) como parte del inventario centralizado.
Cómo se hará el trámite a futuro
Si el titular de un vehículo antiguo o inactivo (que caiga en esta categoría de 15 años sin trámites) decide venderlo o realizar alguna gestión, el procedimiento interno cambiará.
Ya no se buscará la carpeta física en el registro de radicación. En su lugar, el encargado del registro deberá solicitar a través del Sistema de Asignación Electrónica (ACE) la remisión de un "Certificado Dominial" digital al archivo central para poder procesar el trámite.
La iniciativa se enmarca en el DNU 70/2023, que busca establecer un servicio de inscripción "remoto, abierto, accesible y estandarizado".
