Atención dueños de autos: Gobierno digitaliza legajos y cambia un trámite clave para vehículos antiguos

Cómo se hará el trámite a futuro

Si el titular de un vehículo antiguo o inactivo (que caiga en esta categoría de 15 años sin trámites) decide venderlo o realizar alguna gestión, el procedimiento interno cambiará.

Ya no se buscará la carpeta física en el registro de radicación. En su lugar, el encargado del registro deberá solicitar a través del Sistema de Asignación Electrónica (ACE) la remisión de un "Certificado Dominial" digital al archivo central para poder procesar el trámite.

La iniciativa se enmarca en el DNU 70/2023, que busca establecer un servicio de inscripción "remoto, abierto, accesible y estandarizado".