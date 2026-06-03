Dolor en Córdoba: la familia de Agostina Vega la despidió junto a sus amistades en un velatorio privado

"La mamá quiere asistir al velatorio. A medida que disminuye la sedación lo ha expresado de manera vehemente. Será acompañada y, en la medida en que pueda permanecer algún tiempo, regresará luego al hospital", aseguró el abogado en declaraciones reproducidas por el medio Cadena 3 de Córdoba.

Agostina Vega fue víctima de un femicidio a manos de Claudio Barrelier, de 33 años, quien está detenido desde la semana pasada, aún antes de que las autoridades localizaran los restos cercenados de la menor en un descampado el barrio Ampliación Ferreyra de Córdoba.

Barrelier está detenido en el penal de Bouwer donde fue asistido días atrás tras lastimarse a sí mismo. El hombre está imputado por el homicidio de Agostina con el agravante de femicidio y de la violencia de género a la que sometió a la víctima.

El único imputado por el femicidio de Agostina Vega también fue acusado en otras causas que se tramitan en la justicia cordobesa por delitos como presunto abuso sexual, privación ilegítima de la libertad y violanción en manada.

Mientras la familia paterna de Agostina pidió no politizar su muerte, empezando por su padre, el expolicía Gabriel Vega, el abuelo materno de la adolescente, Miguel Heredia, participó este miércoles en la marcha de Ni Una Menos realizada en la ciudad de Córdoba para pedir justicia por ella.