Dolor en Córdoba: la familia de Agostina Vega la despidió junto a sus amistades en un velatorio privado
Mientras tanto Miguel Heredia, abuelo de la adolescente asesinada hace 10 días, participó de una de las marchas de Ni Una Menos en Córdoba.
Familiares y amistades de Agostina Vega acompañaron a su madre, Melisa Heredia, en el velatorio que comenzó a las 14 en la ciudad de Córdoba, y al que no se permitió el ingreso de personas ajenas al entorno de la adolescente.
Con la mayor privacidad posible dado lo mediático que se volvió el caso, la familia de Agostina Vega buscó despedirla con su círculo más cercano en una sala velatoria sobre la Avenida Juan B. Justo de la ciudad de Córdoba.
Su entierro será el jueves por la mañana, y de nuevo la familia pidió que no haya cámaras de medios ni público ajeno al entorno de la adolescente.
Efectivos de la Policía de Córdoba cerraron la cuadra de la calle Ibarbalz entre Diamante y David Luque, así como también la intersección de Jacinto Ríos y Rincón para garantizar el traslado de los restos de la adolescente de 14 años que fue víctima de un femicidio.
Carlos Nayi, abogado de la familia de Agostina, informó este miércoles que Melisa Heredia, la madre de Agostina, tenía la intención de presentarse en el velatorio de su hija aunque sigue internada en el Hospital San Roque.
"La mamá quiere asistir al velatorio. A medida que disminuye la sedación lo ha expresado de manera vehemente. Será acompañada y, en la medida en que pueda permanecer algún tiempo, regresará luego al hospital", aseguró el abogado en declaraciones reproducidas por el medio Cadena 3 de Córdoba.
Agostina Vega fue víctima de un femicidio a manos de Claudio Barrelier, de 33 años, quien está detenido desde la semana pasada, aún antes de que las autoridades localizaran los restos cercenados de la menor en un descampado el barrio Ampliación Ferreyra de Córdoba.
Barrelier está detenido en el penal de Bouwer donde fue asistido días atrás tras lastimarse a sí mismo. El hombre está imputado por el homicidio de Agostina con el agravante de femicidio y de la violencia de género a la que sometió a la víctima.
El único imputado por el femicidio de Agostina Vega también fue acusado en otras causas que se tramitan en la justicia cordobesa por delitos como presunto abuso sexual, privación ilegítima de la libertad y violanción en manada.
Mientras la familia paterna de Agostina pidió no politizar su muerte, empezando por su padre, el expolicía Gabriel Vega, el abuelo materno de la adolescente, Miguel Heredia, participó este miércoles en la marcha de Ni Una Menos realizada en la ciudad de Córdoba para pedir justicia por ella.
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