Cambió el pronóstico y las lluvias vuelven de forma inminente al AMBA y se quedan 48 horas: qué día se larga
La inestabilidad está llegando a la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, con dos días de lluvias, según el Servicio Meteorológico Nacional.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se mantiene con buenas condiciones del clima y neblinas matinales, pero el cambio en el pronóstico ahora llega de la mano del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que afianza sus probabilidades de lluvias, con dos días de precipitaciones casi de forma ininterrumpida.
De esta manera, y luego de un miércoles estable y templado, el jueves mantendría esta tendencia, con todavía niebla en la madrugada y cielo mayormente nublado en toda la jornada; acompañado de temperaturas que rondarán entre 14 grados de mínima y 17 de máxima.
El cierre de la semana sería todavía con buenas condiciones del clima. El organismo nacional anticipa un viernes con cielo mayormente nublado durante toda la jornada; junto con temperaturas estimadas en 14 y 19 grados, continuando con marcas agradables en la previa al invierno.
Qué día llegan las lluvias al AMBA y hasta cuándo se quedan
El sábado se afianza como la fecha de regreso de las precipitaciones a la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. El SMN prevé un inicio de fin de semana con cielo nublado en la madrugada y mañana, con probabilidades de lluvias aisladas para la tarde y noche; con una mínima de 15 grados y una máxima de 18.
De acuerdo con el organismo nacional, la inestabilidad se mantendría el domingo, con más lluvias aisladas en la madrugada y mañana, pasando a chaparrones en la tarde y noche. El termómetro se espera entre 13 y 26 grados.
Las buenas condiciones retornarían a partir del lunes, con cielo mayormente nublado en toda la jornada y todavía temperaturas agradables, estimadas en 11 grados para la mínima y 15 para la máxima.
Del mismo modo, la continuidad de la nueva semana también sería con buenas condiciones del clima, con un martes que se anticipa con cielo todavía mayormente nublado, acompañado por marcas térmicas de entre 11 y 15 grados.
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