Cambió el pronóstico y las lluvias vuelven de forma inminente al AMBA y se quedan 48 horas: qué día se larga

De acuerdo con el organismo nacional, la inestabilidad se mantendría el domingo, con más lluvias aisladas en la madrugada y mañana, pasando a chaparrones en la tarde y noche. El termómetro se espera entre 13 y 26 grados.

image Cambió el pronóstico y las lluvias vuelven de forma inminente al AMBA, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

Las buenas condiciones retornarían a partir del lunes, con cielo mayormente nublado en toda la jornada y todavía temperaturas agradables, estimadas en 11 grados para la mínima y 15 para la máxima.

Del mismo modo, la continuidad de la nueva semana también sería con buenas condiciones del clima, con un martes que se anticipa con cielo todavía mayormente nublado, acompañado por marcas térmicas de entre 11 y 15 grados.