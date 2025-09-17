Alerta en Pilar por un puma suelto: el video

En un comunicado dirigido a los propietarios, la administración de Los Jazmines advirtió: “Lamentablemente, el puma ha ingresado al barrio”.

puma country pilar

La aparición de un puma en esta zona no resulta del todo extraña. Pilar del Este se encuentra rodeado de chacras y terrenos semi-rurales, lo que facilita el desplazamiento de fauna silvestre.

Sin embargo, no deja de llamar la atención que un puma de estas características llegue tan cerca de áreas densamente habitadas.

Consultados por medios locales, especialistas recordaron que se trata deun animal que probablemente se encuentra desorientado y fuera de su hábitat natural, lo que lo vuelve aún más peligroso.

¿Qué hacer si te encontrás con un puma?

Según el Ministerio de Flora y Fauna de la provincia de Buenos Aires, es fundamental mantener la calma y seguir una serie de pautas para evitar riesgos: