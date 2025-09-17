Alerta en Pilar por un puma suelto: el video
El animal fue detectado por las cámaras de seguridad de un barrio privado. El operativo de búsqueda cuenta con drones y personal especializado en tierra.
El partido de Pilar está en estado de alerta luego de que un puma fuera visto en las inmediaciones del barrio cerrado Pilar del Este, un extenso desarrollo urbanístico que concentra varios countries en la zona norte del Gran Buenos Aires.
Las cámaras de seguridad del country Los Jazmines registraron la presencia del puma en los alrededores. Lo que comenzó como una detección en el perímetro externo, terminó horas más tarde con la confirmación de que el animal había ingresado al interior del barrio, según informaron sus administradores a través de un comunicado.
El felino fue observado por primera vez durante la madrugada a través del sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV) instalado en el complejo. Las imágenes, que luego fueron compartidas con los residentes, mostraron con claridad al ejemplar desplazándose por las inmediaciones del barrio.
Ante esta situación, se activó un protocolo de seguridad que incluyó la participación de drones y personal especializado en tierra para intentar localizar al animal. Las autoridades del barrio solicitaron a los vecinos no acercarse bajo ningún motivo al puma y, en caso de un nuevo avistamiento, comunicarse de inmediato con Defensa Civil al 103 y luego con la guardia interna del complejo para que se tomen las medidas correspondientes.
En un comunicado dirigido a los propietarios, la administración de Los Jazmines advirtió: “Lamentablemente, el puma ha ingresado al barrio”.
La aparición de un puma en esta zona no resulta del todo extraña. Pilar del Este se encuentra rodeado de chacras y terrenos semi-rurales, lo que facilita el desplazamiento de fauna silvestre.
Sin embargo, no deja de llamar la atención que un puma de estas características llegue tan cerca de áreas densamente habitadas.
Consultados por medios locales, especialistas recordaron que se trata deun animal que probablemente se encuentra desorientado y fuera de su hábitat natural, lo que lo vuelve aún más peligroso.
¿Qué hacer si te encontrás con un puma?
Según el Ministerio de Flora y Fauna de la provincia de Buenos Aires, es fundamental mantener la calma y seguir una serie de pautas para evitar riesgos:
- No correr ni hacer movimientos bruscos, ya que esto puede despertar el instinto predatorio del felino.
- Alejarse lentamente, dándole espacio para que pueda huir sin sentirse acorralado.
- No acercarse si está comiendo o acompañado de crías.
- Alzar a los niños pequeños, ya que sus movimientos repentinos pueden generar una reacción defensiva del animal.
- Agrandar la figura corporal levantando los brazos o agitando una prenda, sin darle la espalda y mirando al animal a los ojos.
- No intentar envenenarlo ni cazarlo, dado que es una especie protegida y esas prácticas también dañan al ambiente y a otras personas.
- Dar aviso inmediato a las autoridades competentes, como la Dirección de Flora y Fauna o la Policía Rural.
