El Gobierno presentó una nueva Ley de Discapacidad: "Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez"

incidentes ANDIS

Analistas consideran que esta movida replica la estrategia utilizada con el financiamiento universitario: abrir un debate legislativo para ganar tiempo mientras se mantiene el incumplimiento de la normativa vigente. El proyecto busca, en definitiva, retrotraer el sistema a un modelo de asistencia limitada, basándose estrictamente en la invalidez laboral y reforzando los mecanismos de control estatal sobre el padrón de beneficiarios.