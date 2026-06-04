Se adelantó el tormentón: a qué hora llueve en el AMBA

Cómo sigue el clima de cara al fin de semana

Luego de las precipitaciones del viernes, el sábado ofrecerá una breve tregua. La jornada se perfila con cielo nublado pero estable, vientos leves y una temperatura máxima agradable de 18°C.

No obstante, el verdadero plato fuerte golpeará a la ciudad el domingo 7 de junio. Para esa jornada, la probabilidad de precipitación se dispara al 90%, con abundantes caídas de agua estimadas en 3.5 mm y un marcado descenso térmico que promediará los 13°C. Las malas condiciones meteorológicas y el cielo gris se extenderán incluso hasta el lunes, que mantiene un 80% de chances de lluvias.