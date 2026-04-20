Lola Berthet cuestionó el proyecto del Gobierno para modificar la Ley de Discapacidad
La actriz advirtió sobre un "retroceso histórico", denunció recortes en prestaciones y cambios que podrían afectar derechos y beneficios para personas con discapacidad.
Lola Berthet cuestionó el proyecto enviado por el gobierno de Javier Milei al Congreso para modificar la Ley de Emergencia en Discapacidad y denunció que la normativa vigente aún no se aplica pese a haber sido aprobada por ambas Cámaras.
En declaraciones a C5N, la actriz apuntó contra la iniciativa oficial y señaló que las organizaciones vienen movilizándose para reclamar la transferencia de fondos que permitan saldar deudas con prestaciones como Incluir Salud y PAMI, que registran atrasos desde octubre.
En ese marco, calificó el proyecto como un "retroceso histórico" y sostuvo que fue impulsado por el titular del área, Mario Lugones, con la firma de Javier Milei y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Además, advirtió sobre el impacto que podría tener en las condiciones de vida de las personas con discapacidad y sus familias, al considerar que implicaría un deterioro en el acceso a derechos básicos y a las prestaciones necesarias para su desarrollo.
La actriz también cuestionó el enfoque del Gobierno respecto del rol de las personas con discapacidad dentro del sistema económico y planteó que, de avanzar la iniciativa, se profundizarían las dificultades estructurales que enfrentan. En ese sentido, reclamó un rechazo total del proyecto en el Congreso.
Por su parte, el periodista David Cayón explicó que el texto del oficialismo introduce cambios en los criterios para acceder a beneficios, al retomar el concepto de invalidez laboral, y elimina la posibilidad de percibir ciertas prestaciones para quienes tengan empleo formal.
Asimismo, indicó que la iniciativa prevé la eliminación de incentivos para empresas que contraten personas con discapacidad y modifica el esquema de prestaciones al afectar el nomenclador, es decir, el piso mínimo de servicios que deben garantizar las obras sociales y prepagas.
De acuerdo con su análisis, estos cambios podrían derivar en una mayor discrecionalidad en la cobertura y en nuevas exigencias administrativas, como un reempadronamiento de beneficiarios.
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