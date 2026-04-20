Lola Berthet cuestionó el proyecto del Gobierno para modificar la Ley de Discapacidad

Asimismo, indicó que la iniciativa prevé la eliminación de incentivos para empresas que contraten personas con discapacidad y modifica el esquema de prestaciones al afectar el nomenclador, es decir, el piso mínimo de servicios que deben garantizar las obras sociales y prepagas.

De acuerdo con su análisis, estos cambios podrían derivar en una mayor discrecionalidad en la cobertura y en nuevas exigencias administrativas, como un reempadronamiento de beneficiarios.