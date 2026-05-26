Pasajes gratis en micros de larga distancia: cambios en el sistema y quiénes pueden acceder

La Secretaría de Transporte recordó además que este derecho está respaldado por leyes nacionales, como la 22.431 para personas con discapacidad, la 26.928 para personas trasplantadas o en lista de espera y la 27.674 para niños y adolescentes con cáncer.

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Quiénes acceden al beneficio

En cuanto a los alcances del beneficio, continúa vigente para personas con CUD, certificados de discapacidad registrados, pacientes trasplantados, personas en lista de espera, titulares de credencial del INCUCAI y niños, niñas y adolescentes con cáncer.

La normativa establece que las empresas deben garantizar el traslado gratuito entre el domicilio y el destino requerido, e incluso puede incluir un acompañante si así lo indica el certificado.

También se mantiene la validez del CUD digital disponible en la aplicación Mi Argentina, que tiene el mismo alcance legal que el certificado físico. Ante incumplimientos, los usuarios pueden realizar denuncias ante la CNRT, organismo que en los últimos años aplicó sanciones a empresas por no respetar este derecho.

Cómo se tramitan los pasajes

Las reservas pueden gestionarse de forma online, a través del sistema oficial de la CNRT en argentina.gob.ar, o de manera presencial en boleterías. En el caso digital, el trámite incluye la carga de datos personales, del viaje y la documentación correspondiente, con la obligación de la empresa de confirmar el pasaje hasta 48 horas antes de la salida.

Para quienes no cuenten con CUD, es necesario solicitar previamente el alta en el sistema. De manera presencial, se debe presentar DNI y la documentación que acredite la condición correspondiente. En general, se recomienda realizar la gestión con al menos 48 horas de anticipación, aunque titulares de credencial del INCUCAI pueden solicitar el pasaje incluso el mismo día del viaje.

El trámite también puede ser realizado por un representante legal autorizado, una alternativa habitual en casos de movilidad reducida o situaciones médicas complejas.