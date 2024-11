El hábito que podría generar un alto riesgo de enfermedades para el corazón

Los investigadores encontraron que pasar más de 10.6 horas al día en estas posturas aumenta entre un 40% y un 60% el riesgo de sufrir insuficiencia cardíaca y muerte cardiovascular.

Los resultados, publicados en el Journal of the American College of Cardiology, indican que el sedentarismo afecta incluso a quienes practican ejercicio regularmente. Ezimanaka Ajufo, autor principal del estudio, destacó que este riesgo persiste a pesar de la actividad física, ya que muchas personas creen que el ejercicio puede compensar el tiempo que pasan sentadas.

Un mal hábito que puede perjudicar el corazón de todos

Los científicos descubrieron que los efectos negativos del sedentarismo persistían incluso en personas que realizaban 150 minutos de actividad física por semana. No obstante, también se identificaron ciertos beneficios asociados al ejercicio.

El riesgo de sufrir fibrilación auricular y ataques cardíacos puede reducirse significativamente con la actividad física, pero el riesgo de insuficiencia cardíaca y muerte cardiovascular solo se ve parcialmente compensado.

"Nuestros resultados respaldan la idea de que lo ideal es reducir el tiempo sentado y aumentar el movimiento para disminuir el riesgo de enfermedades cardíacas, especialmente en lo que respecta a la insuficiencia cardíaca y la muerte cardiovascular", comentó Shaan Khurshid, coautor del estudio.

Por su parte, Patrick Ellinor, también coautor, destacó: "El ejercicio es crucial, pero evitar pasar demasiado tiempo sentado parece tener un impacto positivo por sí mismo".