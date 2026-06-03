La Anmat prohibió la venta de un limpiahornos y parrillas: cuál no comprar

Frente a esta situación y "a fin de proteger a eventuales adquirentes y usuarios de los productos involucrados", la Anmat resolvió prohibir su comercialización en todo el país.

Prohibidos por Anmat

Días atrás la Anmat también habpía prohibido la venta de todos los lotes de todos los productos identificados como desinfectante, limpia piso, lavandina en polvo, limpiadores, cloro granulado para piletas, pastillas de cloro para piletas, alguicida para piletas, desengrasante, detergente lavavajillas, shampoo para auto, jabón para ropa, lustra muebles, cera y silicona para acabado de superficies, suavizante para ropa, quita mancha y aromatizantes de la marca “Maxus”.

De acuerdo con la Anmat se trata de productos que no están debidamente inscriptos ante ese organismo y son, por lo tanto, potencialmente perjudiciales para la salud de quienes los utilicen.

Disposición 3351/2026:

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