Reapareció Chiche Gelblung: habló desde su internación y mostró su indignación por el caso Agostina Vega
Desde terapia intensiva, se mostró atento a la actualidad y expresó su preocupación por el crimen de la adolescente cordobesa.
A dos semanas de su internación, Chiche Gelblung volvió a tener contacto público y dejó en claro que, aun atravesando un delicado momento de salud, sigue pendiente de las noticias. El periodista permanece internado en terapia intensiva en el Sanatorio Mater Dei, pero sorprendió al comunicarse con integrantes de Infama y conversar sobre temas de actualidad.
Fue Marcela Tauro quien contó al aire cómo se produjo el inesperado intercambio. “Esta semana se habló mucho de la salud de Chiche”, comentó la conductora antes de revelar que todo ocurrió gracias a una iniciativa de Pablo Layus.
“El señor Pablo Layus vino de Córdoba, estábamos en maquillaje y dijo ‘lo voy a llamar a Chiche’”, relató Tauro. Según explicó, el periodista había intentado saber cómo estaba su colega luego de enterarse de que, en algunos momentos, tenía acceso al teléfono celular.
La videollamada y la preocupación de Chiche Gelblung por el caso Agostina
Mientras en pantalla mostraban imágenes de Gelblung durante una videollamada, Layus recordó cómo se dio el contacto: “Le escribí a Chiche para saber cómo estaba. Me habían dicho que estaba con el teléfono en algunos momentos“.
Tauro amplió la situación y contó que la charla rápidamente se desvió hacia las noticias del día. “Él le escribió y Chiche le hizo una videollamada. Yo me estaba maquillando y peinando y vino Layus. Él nos empezó a hablar de la actualidad, del caso Agostina”, explicó.
El periodista, según detallaron, se mostró especialmente impactado por el crimen de Agostina Vega y no ocultó su indignación. “Él me preguntaba si yo le había escrito o lo había llamado. No sé qué habrá tocado él para responderme, pero justo me decía que leyendo sobre el caso de Agostina. ‘¿Cómo puede ser que en este país una chica de 14 años...?’“, contó Layus.
Además, destacó que su colega sigue manteniendo intacta su esencia periodística incluso durante la internación: “Por más que esté en una clínica, no puede dejar de ser periodista. Está interiorizándose y hasta me dio su opinión sobre lo que estaba pasando con el caso”.
En el cierre, Tauro remarcó que Gelblung evitaba hablar demasiado de su estado de salud y prefería enfocarse en lo que ocurría en el país: “Le preguntábamos cómo estaba y él nos hablaba sobre la actualidad. Decía ‘¿cómo puede ser que en este país maten a una nena?’. Hablaba del caso".
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