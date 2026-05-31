Reapareció Chiche Gelblung: habló desde su internación y mostró su indignación por el caso Agostina Vega

Tauro amplió la situación y contó que la charla rápidamente se desvió hacia las noticias del día. “Él le escribió y Chiche le hizo una videollamada. Yo me estaba maquillando y peinando y vino Layus. Él nos empezó a hablar de la actualidad, del caso Agostina”, explicó.

El periodista, según detallaron, se mostró especialmente impactado por el crimen de Agostina Vega y no ocultó su indignación. “Él me preguntaba si yo le había escrito o lo había llamado. No sé qué habrá tocado él para responderme, pero justo me decía que leyendo sobre el caso de Agostina. ‘¿Cómo puede ser que en este país una chica de 14 años...?’“, contó Layus.

Además, destacó que su colega sigue manteniendo intacta su esencia periodística incluso durante la internación: “Por más que esté en una clínica, no puede dejar de ser periodista. Está interiorizándose y hasta me dio su opinión sobre lo que estaba pasando con el caso”.

En el cierre, Tauro remarcó que Gelblung evitaba hablar demasiado de su estado de salud y prefería enfocarse en lo que ocurría en el país: “Le preguntábamos cómo estaba y él nos hablaba sobre la actualidad. Decía ‘¿cómo puede ser que en este país maten a una nena?’. Hablaba del caso".