Cuáles son los ejercicios que liberan el dolor lumbar sin hacer esfuerzo

Por otra parte, mantener hábitos saludables es clave en la actualidad. Una alimentación rica en frutas, verduras y proteínas, un buen descanso y la actividad física regular forman una combinación que contribuye al cuidado de los músculos y las articulaciones a lo largo de los años.

De esta manera, dedicar el tiempo correcto a esta actividad de bajo impacto ayuda a mejorar la movilidad, mantener el cuerpo activo y favorecer una mejor calidad de vida.