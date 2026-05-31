Cuáles son los ejercicios que liberan el dolor lumbar sin hacer esfuerzo
Los especialistas aconsejan 100 minutos diarios de esta actividad para aliviar el dolor y mejorar la calidad de vida. Descubrí todos los detalles en la nota.
Las molestias en la espalda son, en la actualidad, una de las consultas más recurrentes en los consultorios médicos. Factores como la falta de actividad o las largas horas sentado generan dolor y limitan las actividades cotidianas, motivo por el cual los especialistas aconsejan incorporar movimiento de forma regular para mejorar el bienestar y reducir el dolor.
En ese sentido, caminar aparece como una de las prácticas más recomendadas, especialmente en adultos mayores, ya que contribuye a mantener la movilidad y fortalecer el cuerpo sin exigir un gran impacto físico. Se recomienda, al menos, 100 minutos diarios para obtener los resultados deseados.
El ejercicio recomendado por especialistas para el dolor lumbar
Realizar caminatas diarias puede ser una herramienta útil para disminuir las molestias en la parte baja de la espalda. Además, contribuye al fortalecimiento de los músculos que brindan soporte a la columna, mejora la circulación y ayuda a conservar la flexibilidad de las articulaciones.
Estos beneficios reducen la sensación de rigidez y colaboran en la prevención de nuevos dolores. La práctica puede complementarse con ejercicios de elongación orientados a la zona lumbar y las piernas, ya que estos movimientos alivian la tensión muscular y mejoran la flexibilidad.
Por otra parte, mantener hábitos saludables es clave en la actualidad. Una alimentación rica en frutas, verduras y proteínas, un buen descanso y la actividad física regular forman una combinación que contribuye al cuidado de los músculos y las articulaciones a lo largo de los años.
De esta manera, dedicar el tiempo correcto a esta actividad de bajo impacto ayuda a mejorar la movilidad, mantener el cuerpo activo y favorecer una mejor calidad de vida.
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