El impactante testimonio del jubilado agredido por la Policía en el Congreso: "Volé como un misil"
Ramón Contreras, de 75 años, sufrió una fractura en el brazo tras ser empujado violentamente por agentes durante una manifestación pacífica frente al Congreso.
Ramón Contreras, un jubilado de 75 años, fue una de las víctimas de la represión policial registrada durante una nueva marcha de adultos mayores frente al Congreso de la Nación. Cuatro agentes de la Policía Federal lo atacaron por la espalda y lo arrojaron con violencia contra la vereda, provocándole una fractura en el brazo izquierdo que ahora requiere intervención quirúrgica.
“Me empujaron muy mal y volé como un misil”, relató con crudeza el hombre, que se recupera en su domicilio tras haber sido atendido en el Hospital Ramos Mejía. La movilización, que se repite cada miércoles para exigir un aumento en los haberes jubilatorios y la continuidad del bono mensual, volvió a verse atravesada por un fuerte operativo policial.
Según la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, cerca de 800 efectivos -entre fuerzas federales y la policía porteña- se desplegaron para contener a unos 300 a 500 manifestantes, que se congregaron pacíficamente sobre las veredas y calles aledañas al Palacio Legislativo.
Contreras contó que él y sus compañeros marchaban tranquilos, sin cortar el tránsito ni generar disturbios, cuando fueron sorprendidos por los empujones de los efectivos.
“Nosotros habíamos dado la vuelta al Congreso por la vereda, y algunos nos bajamos a la calle, pero íbamos casi pegados a los autos estacionados. De repente, empezaron a empujarnos sin motivo. Les pedía que pararan, pero uno me empujó con tanta fuerza que terminé cayendo de frente. Caí vertical, con la cabeza hacia adelante, y me fracturé el brazo”, detalló en declaraciones a C5N.
El jubilado deberá ser operado en el Hospital Evita de Lanús, aunque su situación médica es delicada por problemas cardíacos que podrían complicar la intervención. “Tengo problemas del corazón. Si no autorizan la operación, habrá que ver qué plan alternativo encuentran los cirujanos”, explicó, visiblemente afectado por lo sucedido.
El hecho generó repudio entre las organizaciones que acompañan el reclamo previsional, que denunciaron un uso desmedido de la fuerza contra manifestantes de edad avanzada. Contreras, que asegura haber marchado pacíficamente “como siempre”, lamentó tener que atravesar este momento: “Yo no fui con la intención de volver lesionado, pero volví lastimado y ahora estoy sufriendo las consecuencias. Es muy triste ver las imágenes y pensar que la policía trató así a un jubilado”.
