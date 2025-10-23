El impactante testimonio del jubilado agredido por la Policía en el Congreso: "Volé como un misil"

image

El jubilado deberá ser operado en el Hospital Evita de Lanús, aunque su situación médica es delicada por problemas cardíacos que podrían complicar la intervención. “Tengo problemas del corazón. Si no autorizan la operación, habrá que ver qué plan alternativo encuentran los cirujanos”, explicó, visiblemente afectado por lo sucedido.

El hecho generó repudio entre las organizaciones que acompañan el reclamo previsional, que denunciaron un uso desmedido de la fuerza contra manifestantes de edad avanzada. Contreras, que asegura haber marchado pacíficamente “como siempre”, lamentó tener que atravesar este momento: “Yo no fui con la intención de volver lesionado, pero volví lastimado y ahora estoy sufriendo las consecuencias. Es muy triste ver las imágenes y pensar que la policía trató así a un jubilado”.