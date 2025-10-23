La lúgubre teoría que maneja el gobierno de Chubut sobre la desaparición de la pareja de jubilados

Iturrioz también señaló que "se encontraron huellas", pero no se sabe con certeza a quienes pertenecen “por la acción de viento”.

Embed

Pedro Kreder, de 79 años, y su pareja, Juana Inés Morales, de 69, fueron vistos por última vez el 11 de octubre cuando partieron desde Caleta Córdova, en Comodoro Rivadavia, hacia Camarones.

El plan era pasar un fin de semana y regresar el lunes 13, pero el 11 de octubre se esfumaron y casi una semana después, el 18, la camioneta de Kreder fue localizada en Zanjón de Viser, a unos 70 kilómetros de Camarones.

"Claramente mi papá no llegó hasta acá manejando esta camioneta", señaló a C5N Gabriela, la hija de Kreder.

De hecho, el vehículo estaba cerrado, sin signos de violencia ni desorden, y contenía objetos personales, dinero, comida, agua, una carpa y una bolsa de dormir, elementos que alimentan aún más la incertidumbre sobre lo ocurrido.

El punto como Zanjón de Viser se encuentra dentro del área protegida de Rocas Coloradas, una zona inhóspita donde no hay señal de celular y cuesta llegar porque tiene un terreno complicado.